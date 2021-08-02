ضيف شرف.. تفاصيل شخصية حمو بيكا في مسرحية "شمسية و4 كراسي"

علم “صدى البلد”، تفاصيل الشخصية التى يقدمها مطرب المهرجانات حمو بيكا فى مسرحية “شمسية و4 كراسى” والتى يقوم بإخراجها الفنان أشرف عبد الباقى والتي من المقرر عرضها فى 5 أغسطس الحالى.

ويظهر حمو بيكا فى المسرحية بشخصيته الحقيقية كمطرب المهرجانات حمو بيكا وليس هناك دورا مكتوب له خصيصا فى العرض المسرحي.

وكشف الفنان أشرف عبد الباقي، عن ظهور مطرب المهرجانات حمو بيكا كضيف شرف في مسرحيته الجديدة “شمسية و 4 كراسي” التي سيبدأ عرضها يوم الخميس المقبل.

ونشر أشرف عبد الباقي، بوستر دعائي منفرد للمسرحية وعليه صورة حمو بيكا، وهو ما جعل الردود متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض .

ميرهان حسين تكشف سبب تحمسها ل مسرحية "شمسية وأربع كراسي

وكشفت الفنانة ميرهان حسين في تصريح لصدى البلد عن سبب تحمسها لخوض أولى تجاربها على المسرح ، حيث تشارك في مسرحية "شمسية وأربع كراسي " مع النجم أشرف عبد الباقي .

وقالت ميرهان حسين :" كان نفسي اشتغل مسرح من زمان ، وأستاذ أشرف عبد الباقي اسم كبير جدا واستطاع أن يعيد المسرح مرة أخرى ، اي حد يتمني يشتغل معاه ويقف أمامه على خشبة المسرح لأنه خبرة كبيرة وهيعلمني وسيضيف لي في ظل أن المسرحية هي التجربة الأولى لي على المسرح".

أضافت :" باقي الكاست شجعني لأنهم خاضوا تجارب في المسرح ، ولديهم رصيد عند الجمهور خاصة من الناحية الكوميدية حيث استطاعوا تحقيق نجاحا كبيرا في مسرح مصر ".

ميرهان حسين تنشر صور من كواليس المسرحية :



وأعلنت الفنانة ميرهان حسين، عن مشاركتها في مسرحية"شمسية وأربع كراسي"، ونشرت مجموعة صور من الكواليس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، ظهرت فيها مع النجم أشرف عبر الباقي ونجوم مسرح مصر.

وكتبت ميرهان حسين، عبر الصور معلقة:"فرحانة جدا إني هاقف امثل على خشبة المسرح أول مرة في حياتي و فرحانة جدًا جدًا ان أول مرة دي هاكون مع النجم العظيم المحترم أستاذ اشرف عبد الباقي .. شكرًا يا استاذ على اختيارك ليا و يارب نعمل عمل يعجب الناس و يسعدهم .. فرحانة كمان بالعمل مع زمايلي العسل اللي بحبهم جدًا اوس اوس و توتة و انور ربنا يكرمنا يارب مسرحية شمسية و أربع كراسي قريبًا جدًا جدًا على مسرح الساحل نشوفكو هناك".

مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، المقرر عرضها للمرة الأولى في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4 يوم الخميس المقبل، يشارك عبد الرحمن في بطولة المسرحية النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

تدور أحداث المسرحية التي يشارك في بطولته محمد عبد الرحمن بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.