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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية البيت لـ مصطفى كامل تتخطى حاجز 500 ألف مشاهدة.. شاهد

مصطفى كامل
مصطفى كامل

تخطت أغنية "البيت" التى طرحها النجم مصطفى كامل حاجز النصف مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" خلال 3 أيام ، وهى أولى أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل إسم "وجع قلبى"، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى محسن السيد .


وقدم النجم مصطفى كامل أغنية "البيت" بشكل مختلف نال اعجاب جمهوره الذى تعود على تقديم كل ماهو جديد في عالم المزيكا، وتلقى من خلالها إشادات كثيرة من داخل الوسط الغنائى وخارجه نظرا للأداء الذى قدمه كامل في الأغنية .


كلمات الاغنية 

تقول كلمات الأغنية: "الـــبـــــيــــــت الـلـــى تـــربـيـنـا فــيــه.. مــتــعــلــق قــلبــى بــه.. كــــل مــــا أنـــســــى عــقـــلــــى بــيــــفـــكـــر.. وأرجـــــــع أنــــســـى وأرجــــــع أتــــــــذكــــر.. صـــــــوت أبــــويــــا وهــــــو بـيـنـادى عـلـيــا.. ودمــــــعـة أمـــــــــى لـمـا كـنت أتعبت شويــــة.. ومـدرستـى وكراستـى وأنـــــــــــا صـغــيــــــــر.. وشــكــلــى قــــبــــــل ما يـكــبـر ويــتــغيــــــــر.. ولــمــتــنــا أنـــا وصــحـــابـــــى ع النــاصيـــة.. وأحـلامنــا الـلــى كـانت طـايشة مـــش راسيـــة.. سـنـيـن بـتـمـر بحـلو ومــر وأنـا مـا نـسيـت".


جدير بالذكر أن ألبوم "وجع قلبى" الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.

 

تأجيل الألبوم 

وكان كشف الفنان مصطفى كامل عن أسباب تأجيل ألبومه الغنائي الذي يحمل اسم  "وجع قلبي" و كان من المفترض طرحه منذ أيام قليلة.

 

وكتب مصطفى كامل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك: "السادة الإخوة المحترمين الجمهور المحترم ،بيان ورسالة هامة وأخيرة".

سر تأجيل ألبوم وجع قلبي لـ مصطفي كامل

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وأضاف مصطفى كامل :" مواعيد طرح الأعمال الفنية أصبحت بيد الشركات التي تقوم بنزول الأعمال  ،وهذه الشروط تطبق على كل نجوم مصر والعالم العربي على الكبير والصغير ،هذه أصبحت شروط الشركات نرجو من الجميع التفهم الجيد لما يحدث .

 

وتابع مصطفى كامل :" بعض جمهورنا الحبيب وليس الكل نراه يتحدث وكأنه لا يعلم بوضع السوق الفني علي الإطلاق، وكأن البوم الفنان مصطفي كامل هو الوحيد الذي يتم تطبيق هذا عليه رغم أننا شرحنا بالتفاصيل عشرات المرات ".

 

وأكد مصطفى كامل :" أيها السادة الأحباب المحترمين، الفنان الكبير عمرو دياب طرح ٣ أغان في ٣ شهور حتى الآن والفنان الكبير حسين الجسمي طرح ٣ أغنيات في ٧ شهور والفنان الكبير محمد فؤاد طرح أغنيتين في ٤ شهور،الأمور لم تعد بيد شركات الإنتاج مثل أيام الشريط والسي دي ".

 

اختتم مصطفى كامل :" الله غالب علينا، الصناعة أصبحت تدار بهذا الشكل والسوق المصري والعربي به من ٣ إلى ٥ شركات ديجيتال واتصالات ويوتيوب فقط هي التي بيدها فقط السيستم الخاص بطرح الأعمال الفنية، وشركات الإنتاج مثلنا لا تمتلك هذا السيستم ومن يعترض لن تقوم الشركات بالتعاقد معه، نرجو من الجميع قراءة هذا البيان والتوضيح الذي ننشره كثيرًا، ورغم ذلك نجد بعض التعليقات تحمل نفس الآراء".

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