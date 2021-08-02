انتشال جثة صياد مركب زفتي

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بزفتى محافظة الغربية، بقيادة النقيب مدحت عبد الجواد رئيس قسم الحماية المدنية بزفتى والانقاذ النهري من انتشال جثة محمد إبراهيم البربرى من قرية سنباط بزفتي 35 سنة.

وكان الغريق على متن قارب صيد انقلب به أمس واثنان آخران، أثناء رحلة صيد، حيث تم إنقاذ 2 وانتشال جثة الثالث.



وتلقى اللواء أسامة شلبى مدير أمن الغربية، بلاغا من شرطة النجدة، بغرق مركب صيد وعلى متنها 3 أشخاص، وتم الدفع بقوات الانقاذ النهرى بزفتى، وتم إنقاذ 2 وغرق الثالث تم العثورعلى جثة الضحية الثالثة منذ دقائق معدوده بفضل جهود قوات الحماية المدنية والانقاذ النهرىً بزفتي.

وجار استخراج تصريح النيابة العامة لدفن الجثة بمسقط رأسه بقرية سنباط بزفتى.