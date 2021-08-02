البحوث الفلكية تكشف تفاصيل جديدة عن زلزال مدينة 6 أكتوبر

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل الزلزال الواقع بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال “القاضي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، “الزلزال كان بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، حيث ‏شعر بعض المواطنين بهذه الهزة”.

وأشار إلى أنه لم يصل للمعهد أى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة أن الهزة سطحية.



وأوضح أن "زلزال مدينة 6 أكتوبر أقل من المتوسط ولكن وجود أماكن ذات طابع عمراني جعل السكان يشعرون به ولكن لم يوجد أي خسائر ناتجة عنه".

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وكانت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سجلت اليوم الإثنين، هزة أرضية بقوة 2.9 على مقياس ريختر فى القاهرة الكبرى على بعد 15 كم جنوب غرب مدينة السادس من أكتوبر فى تمام الساعة التاسعة و38 دقيقة ولَم يصل للمعهد أى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة أن الهزة سطحية.