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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمجد الحداد: لا أضرار من تعاطي جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أنه مع وجود متحورات جديدة لكورونا تلجأ بعض الدول إلى تطعيم مواطنيها بجرعة ثالثة من لقاح كورونا.

 

وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم” أنه لا يوجد أي ضرر من الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا بل إنها تعزز المناعة ضد المتحور الجديد.

 

استشاري يحذر: تحدث تغيرات ذهنية للمتعافين من فيروس كورونا

 

وقال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن 40% من المتعافين من فيروس كورونا المستجد يصابون بما يسمى بمتلازمة بعد التعافي، حيث يتعافون بشكل تام، لكن يكون للفيروس أثار مدمرة على بعض أثار الجسم ومن ضمنها خلايا المخ، بالإضافة إلى القلق والاكتئاب وعدم النوم والروح.


وأضاف الحداد: «هناك تغيرات ذهنية تحدث للمتعافين من فيروس كورونا مثل التوتر والقلق والنسيان والاكتئاب بالإضافة إلى أعراض تنفسية وآلام في العظام ومشكلات تنفسية وتليف في الرئة».

وتابع استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن المشكلات الذهنية إحدى أعراض ما بعد التعافي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وألا يدفع الشعور بالأمان المواطنين إلى التخلي عنها.


وأردف الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتطعيمات من أجل تجنب الموجة الرابعة، مشيرًا إلى أن اللقاحات تحمي من التحورات بنسبة كبيرة، وإذا تعرض الشخص الحاصل على التطعيم إلى الإصابة بالمتحور فإن إصابته تكون ضعيفة أو أقل.


وواصل: «لدينا نموذجان هما تونس وبريطانيا، الأول لديه نسبة تطعيمات ضعيفة والمتحور ونسب الوفاة كبيران جدا، أما النموذج الثاني فهو يعاني من المتحور أيضا لكن نسبة الوفيات والإصابات أقل، وبالتالي فإن الحصول على اللقاحات أمر مهم للغاية بالإضافة إلى ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية».

الحداد جرعة ثالثة لقاح كورونا فيروس كورونا ارتداء الكمامات

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