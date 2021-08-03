22 أغنية .. تفاصيل ألبوم "عالم موازي" لعبد المجيد عبد الله

أعلن سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" إزاحة الستار عن الألبوم المنتظر لهذا الصيف للمطرب عبد المجيد عبد الله، وذلك تزامنا مع مناسبة عيد ميلاده يوم ( 3 اغسطس).

الألبوم يحمل اسم "عالم موازي" ويتم الترويج له بتقديم مقاطع عدة من اغاني البومه الجديد عبر منصات روتانا، لمس الجمهور فيها الجهد المبذول في البوم "عالم موازي" على الصعيد الغنائي والموسيقي والانتاجي.

ويضم الالبوم (22 اغنية) هي من انتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات" تأتي بعد غياب 7 سنوات عن اصدار البوم غنائي.

يقول عبد المجيد عبد الله احتفاء باطلاق البومه :"بعد اشهر واشهر من الاختيارات والتحضيرات والتسجيلات اضع اليوم البومي "عالم موازي" بين ايديكم وفي إسماعكم، متمنيا ان يحظى على الاعجاب والتقدير. لقد اجتهدت وسعيت لتقديم الاجود غنائيا وموسيقيا لجمهوري وما توفيقي الا بالله. كنت قد وعدت ان يتم اطلاق البومي "عالم موازي" في عيد الاضحى وجهزت كل شيئ لهذا كما انجزت صور غلاف الالبوم وعرضتها لكم كي اطمئنكم ان البومي على وشك الصدور لكن للاسف الوقت لم يسعفني حينها خاصة في مسألة الماسترنغ الذي انتهى قبل يومين، لكن الان كل شيئ اصبح جاهز ، وسيكون لي لقاء تلفزيوني قريب اخبركم فيه عن جميع كواليس وحكايات البومي "عالم موازي".

وأضاف: وحتى يحين ذلك الوقت أشكر جميع المبدعين من الشعراء والملحنين والموزعين الذين شاركوني انجاز الالبوم، واوجه التحية للبطلين الذين اشرفا على الالبوم.. الموزع الموسيقي عصام الشرايطي والملحن ياسر بو علي. كذلك اشكر شركتي روتانا للصوتيات والمرئيات ورئيسها التنفيذي اخي سالم الهندي الذي تربطني به صداقة و"عشرة عمر " على كل ما قدموه ويقدمونه لي طيلة سنواتي معهم ، وكل المحبة لجمهوري الذي دوما يتابعني ويثق باختياراتي والمتحمس لسماع كل جديد لي، ولا انسى شكر اهل الاعلام الذين هم شركاء نجاح في رحلتي الفنية والمتابعين لي ولحساباتي في السوشيال ميديا.. واعذروني ان كان هناك قصور".

من جانبه، اعتبر الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات والمرئيات ان البوم "عالم موازي" لعبد المجيد عبد الله يأتي في وقته المناسب ليكون هدية الصيف للجمهور المتعطش لسماع جديد عبد المجيد في كل الاوقات. واشار أ.سالم الهندي انه استمع لاغاني البوم "عالم موازي"، مضيفا :" كل اغنية فيه هي اقوى من الثانية وهذا ليس بغريب عن "ابوعبد الله" المعروف عنه ملكته وتميزه في اختيار الكلمات والالحان والتوزيع الرائع والمناسب ، وتوظيف كل هذا لصوته واحساسه الرائعين"، مؤكدا :"عبد المجيد من الاصوات القلائل في عالم الاغنية الخليجية والعربية وحتى العالمية الذين يمتلكون هذا الاحساس والشجن النادر وعذوبة الصوت الذي يدخل القلب دون استئذان".