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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد أحمد عقل.. أبرز أعماله وسر خلافه مع الزعيم

احمد عقل وعادل امام
احمد عقل وعادل امام

تحل اليوم الثلاثاء، 3 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان أحمد عقل، الذى ذاع صيته بأدواره المميزة والمختلفة التي قدمها على مجار تاريخه، منذ أن بدأ حياته الفنية، إذ استطاع أن يخلد اسمه في ذاكرة السينما بخفة دمه المعهودة وابتسامته، ويبدو أن فيلم "أمريكا شيكا بيكا"؛ كان إشارة منه على وفاته، والذي قدم من خلاله أروع الأدوار الخفيفة والأنسانية، حيث قدم شخصية "عم غمرواى" الرجل الذى سافر إلى الخارج باحثا عن لقمة العيش، ليموت هناك دون أن يدخر قرشاً واحداً، كرسالة واضحة، أن الموت يخطف المخلصين والطيبين.

ولد أحمد عقل في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، 3 أغسطس عام 1938م، واشتهر بشغفه وحبه للفن، حتى وجدت تلك الموهبة طريقها للنور عند التحاقه بكلية الآداب، حتى عمل على تنمية تلك الموهبة داخل مسرح الجامعة، حتى تخرج في الجامعة وعمل مدرسا 7 سنوات أسس خلالها المسرح المدرسي، والذي تتلمذ على يديه في تلك الفترة الفنان يونس شلبي.

بدأ الفنان أحمد عقل عمله في المجال الفني من خلال خشبة المسرح ثم انتقل منه إلي التليفزيون ثم السينما، حيث كانت البداية من خلال الأدوار المساعدة والتي أكد من خلالها تميزه ربما لا يكون قد حصل علي البطولة المطلقة طوال مشواره الفني الذي جاوز الاربعين عاما، حتي استطاع المخرج شريف عرفة ان يشركه مع الزعيم عادل أمام في فيلمه الأشهر (الإرهاب والكباب)، والذي قدم فيه دور الأستاذ رشاد موظف مجمع التحرير المتكاسل والذي يتحجج بالصلاة عن أداء مهام عمله.


أبرز أعمال الفنان أحمد عقل

الإرهاب والكباب

كان فيلما كوميديا من بطولة عادل إمام ويسرا وكمال الشناوي، وشارك به "عقل"، وكان ينقل صورة عن الواقع بشكل كوميدي ساخر.

السفارة في العمارة

فيلم كوميدي للزعيم عادل أمام، وداليا البحيري، ولطفي لبيب، وتناول الفيلم قصة شخصية مستهترة تسير في طريقها للاعتدال بالتتابع مع أحداث الفيلم.

اللعب مع الكبار

استمرت مشاركة "عقل"، مع الزعيم عادل أمام في فيلم اللعب مع الكبار.

 

خلاف أحمد عقل مع عادل إمام 

حقق الفنان أحمد عقل نجاحا مع الزعيم عادل إمام، إلا أن هناك خلافا دب بينهما؛ بسبب اعتذار الأول عن استكمال أحد الأدوار فى مسرحية الواد سيد الشغال.

وتكرر الأمر ذاته؛ عندما عرض "الزعيم" على أحمد عقل، أن يشاركه فى بطولة مسرحية "بودى جارد" إلا أن ارتباطه بمسرحية أخرى؛ جعله يكرر اعتذاره، وهو ما أغضب عادل إمام.

صلح أحمد عقل مع الزعيم

أجرى عادل إمام، زيارة لـ أحمد عقل، داخل أحد المستشفيات؛ بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث انتهي الخلاف بينهما.

وفاة أحمد عقل

توفي "عقل" في 25 فبراير عام 2008 عن عمر يناهز 69 عاما.

أحمد عقل ذكرى ميلاد الفنان أحمد عقل ميلاد الفنان أحمد عقل الزعيم عادل امام خلافة مع عادل إمام

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