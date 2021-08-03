نجوى كرم تبهر جمهورها بـ إطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة نجوى كرم عدة صور لها من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت نجوى كرم على الصور "وحياتك لو بتشوف.. شو صاير فيّي.. كلّ شي صاير مكشوف.. وعم يحكو عليّي".

وفي سياق آخر، دخلت الفنانة نجوى كرم، قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب؛ بعد طرح أغنيتها الجديدة “مغرومة 2”.

وحققت أغنية مغرومة 2 للفنانة نجوى كرم نسب مشاهدة عالية تخطت ربع مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة .

أغنية مغرومة 2 من غناء نجوى كرم و كلمات وألحان : نبيل الخوري و توزيع : داني حلو



وكان الملحن اللبناني ​نبيل الخوري​، نشر فيديو، من داخل تواجده بالأستديو؛ في إشارة منه للعمل الذي يجمعه مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.

وأشعل فيديو نبيل الخوري حماس المتابعين، وأثار إعجابهم وشوقهم لأعمال نجوى كرم.

وتستمر نجوى كرم مع نبيل الخوري في حصد ثمار نجاح أحدث أعمالها وهي أغنية "معذور قلبي" آخر أعمالها التي لاقت نجاحاً بارزاً، وهي من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع : علي حسّون.