بإطلالة جديدة.. سهر الصايغ تبهر جمهورها في أحدث ظهور| شاهد

نشرت الفنانة سهر الصايغ ، صورتين لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت تعليقاتهم ما بين: “ما شاء الله- منورة- قمر”.

يشار إلى أن الفنانة سهر الصايغ بدأت تصوير أول مشاهدها في أولى حكايات الجزء الثاني من مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل اسم "بيت العز".



مسلسل "إلا أنا" بطولة صفاء الطوخي، رشدي الشامي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، عصام السقا، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف شريف يسري، وإخراج أحمد يسري، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.

"إلا أنا" فكرة يسرى الفخراني، وعرض العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية 10 حلقات، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة.



وكتبت الفنانة سهر الصايغ منشورًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت فيه خبر وفاة عمها، صباح يوم الإثنين «وقفة عرفة».

وكتبت سهر الصايغ: «البقاء والدوام لله .. توفي إلي رحمه الله اليوم عمي مهندس احمد عبد الجواد الصايغ .. اللهم ارحمه واغفرله وارزقه الجنه ..ارجو الدعاء».