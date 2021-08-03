صحف الإمارات اليوم: الجزائر تحرك المياه الراكدة بملف سد النهضة..إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران.. وهان الصينية في مرمى كورونا مرة أخرى.. والولايات المتحدة تحقق هدف بايدن في التلقيح

الصحف الإماراتية

70.69 % من سكان الدولة تلقوا جرعتي «كوفيد 19»

العثور على 30 جثة على ضفتي نهر بين السودان وإقليم تيجراي الإثيوبي

واشنطن: لإسرائيل حرية اتخاذ القرار حول إيران

ووهان الصينية ستُخضع جميع سكانها لفحوص كورونا

أمريكا تحذر من السفر إلى هذه الدول لارتفاع إصابات كورونا



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، ركزت صحيفة البيان على إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 21025 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 16832021 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 170.19 جرعة لكل 100 شخص. وبنسبة 79.04% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 70.69% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في الدولة.

وأوضحت صحيفة الاتحاد دعوة وزارة التربية والتعليم جميع من هم أعمارهم 16 فما فوق إلى المسارعة في الحصول على اللقاح، والذي يعد شرطاً إلزامياً لدخول جميع المنشآت التعليمية، بما فيها الحضانات ومؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ومراكز التدريب وغيرها.

قالت صحيفة الإمارات اليوم إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أعلنت أن مدة تصريح الإقامة الذهبية لفئة الطلبة النابغين (جامعي) هي 10 سنوات، كما يُمنح والدا الطالب وإخوته المعالون من والده تصريح إقامة بالمدة نفسها، في حال إقامتهم في الدولة.

وذكرت أن الإقامة الذهبية تمكّن الطلبة النوابغ من استقدام أسرهم، متى توافرت لهم الإمكانية المادية، إذ يجوز للهيئة منح زوج الطالب وأبنائه تصريح إقامة بالمدة نفسها في حال كان الطالب لديه الملاءة أو القدرة على إعالتهم، وتوفير سكن لهم في الدولة.

قالت صحيفة الخليج إن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالقطاع الخاص غير النفطي لدولة الإمارات، ارتفع من 52.2 في شهر يونيو إلى 54.0 في يوليو، في مؤشر على تحسن قوي في الأوضاع التجارية، هو الأقوى في عامين.

ووفقاً لقراءة مؤشر «PMI» التابع لـ IHS Markit، فقد انتعش معدل نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط في يوليو ووصل إلى أقوى مستوى له في عامين مع استمرار الطلب في التعافي من جائحة كورونا.

كما أشارت صحيفة الوطن إلى أن أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي صعدت للشهر التاسع على التوالي في يوليو 2021 على الرغم من تسجيلها لمكاسب هامشية مقارنة بأدائها خلال الأشهر السابقة.



عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الخليج إلى تأكيد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أنه في ذكرى احتلال الكويت الشقيقة نستحضر بألم، الانقسام العربي الجلي بين الحق والباطل.

وقال في حسابه على تويتر «إن دروس الاختبار العسير ماثلة أمامنا، ولعلنا في حاضرنا العربي المنقسم نجد العبرة والدرس. وطني الإمارات، وقيادته، في ذاك المفصل التاريخي، كما هو اليوم، يقف مع الحق، والمبدأ، والشقيق».

قالت صحيفة البيان إن الجزائر نجحت في تحريك المياه الراكدة في مفاوضات سد النهضة، إذ إن مبادرة الوساطة التي تقودها لقيت قبولاً مبدئياً من السودان ومصر وإثيوبيا إذ تمتلك معطيات كبيرة للتعامل مع الملف بكل جدية. وكشفت مصادر سياسية لـ«البيان» أن المبادرة التي تقدمت بها الجزائر للوساطة في أزمة سد النهضة، تأتي في إطار إرجاع المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا إلى مظلة الاتحاد الأفريقي.

ذكرت صحيفة الإمارات اليوم إن لاجئان إثيوبيان وأربعة شهود سودانيين قالوا أمس الاثنين إن المياه في السودان دفعت بثلاثين جثة على الأقل إلى ضفتي نهر متدفق من إقليم تيغراي، الذي يقع في شمال إثيوبيا.

وتم العثور على الجثث في نهر سيتيت، وهو خط الحدود الفعلي حاليا بين الأراضي التي تسيطر عليها قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والأراضي التي تسيطر عليها قوات إقليم أمهرة المتحالفة مع الحكومة الاتحادية في إثيوبيا.

أوضحت صحيفة البيان إعلان المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي الثلاثاء، تنصيب إبراهيم رئيسي رئيساً جديداً للجمهورية في إيران بعد فوزه بانتخابات يونيو، في مراسم بثها التلفزيون الرسمي بشكل مباشر.

وتلا مدير مكتب المرشد نص مرسوم "حكم رئاسة الجمهورية"، وجاء فيه "بناء على خيار الشعب، أنصّب الرجل الحكيم السيد إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

لفتت صحيفة الخليج إلى اعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض ان التحركات الإيرانية تشكل تهديدا للمنطقة والعالم، مشيرة الى ان لاسرائيل حرية اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة بشان التهديد الايراني. واوضحت المتحدثة باسم البيت ان الخطوات الإيرانية تشكل تحديا وتهديدا في ظل برنامج نووي غير مقيّد.وكانت الخارجية الامريكية قالت إنها على ثقة من أن إيران شنت هجوما بطائرة مسيرة على ناقلة نفط إسرائيلية الأسبوع الماضي في بحر العرب.



دوليا، أفادت صحيفة البيان بإعلان السلطات في ووهان، اليوم الثلاثاء، أنّها ستُخضع جميع سكّانها لفحوص، بعد أن ظهرت في هذه المدينة الواقعة بوسط الصين أولى الإصابات المحلية بكوفيد-19 منذ أكثر من عام.

وقال المسؤول الكبير في ووهان، لي تاو، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، غداة اكتشاف سبع حالات إصابة، إنّ المدينة البالغ عدد سكّانها 11 مليون نسمة "بصدد إطلاق اختبارات الحمض النووي الشامل لجميع السكّان على نحو سريع".

قالت صحيفة الاتحاد إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها حذرت، اليوم الثلاثاء، من السفر إلى اليونان وأيرلندا وإيران والجذر العذراء الأميركية ومقاصد أخرى بسبب العدد المتزايد من حالات الإصابة بكوفيد-19 في تلك الأماكن.

وتشمل الجهات الأخرى التي تم رفعها إلى "مستوى 4: تجنب السفر" المحدد من قبل المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وقازاخستان وأندورا وسانت بارثيليمي وليسوتو والمارتينيك ومالطا وآيل أوف مان وكوراكاو.

وفقي سياق المتصل، ذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة حققت، امس الاثنين، هدف الرئيس جو بايدن المتمثّل في إعطاء 70 في المئة من البالغين جرعة واحدة على الأقلّ من اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا، بعد شهر تقريبًا من الموعد المحدّد سابقًا في 4 يوليو. ويأتي ذلك في وقت بلغت حالات الإصابة التي تتطلّب دخول مستشفى، مستويات مماثلة لتلك التي سُجّلت خلال الصيف الماضي.

أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى اعلان هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 8ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة بجنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية. وكان مركز الزلزال على بعد 184 كيلومترا جنوب غربي سونجاي بينوه، في الساعة 2248 مساء يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) وعلى عمق 10 كيلومترات.