مدير جهاز المشروعات الخدمية: إنشاء مصنع سايلو فودز على مساحة 135 فدان بأحدث التقنيات

قال وليد أبو المجد ، مدير عام جهاز المشروعات الخدمية، إن مصر تولد من جديد وحلم بناء الجمهورية الجديدة فى بداية تحقيقه ويتم تنفيذ كل ما يدعم عجلة الإنتاج ويدعم الأمن والاستقرار، موضحاً أن التحدى القائم حتى الآن هو التحدى الاقتصادى بكل أشكاله بعلوم وتقنيات حديثة.

تابع وليد أبو المجد، خلال افتتاح الرئيس لمصنع سايلو فودز بمدينة السادات، أن جهاز مشروعات الخدمات الوطنية يعمل بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة ومراكز البحوث العلمية والمتخصصة بتنفيذ المشروعات العملاقة التى تدعم خطة التنمية للدولة، معقباً أنه تم العمل على مشروع الإنتاج الزراعي والحيوانى والألبان ، والدواجن والمزارع السمكية والعديد من المشروعات الغذائية والصناعات الثقيلة والتعدينية المختلفة

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أوضح مدير عام جهاز المشروعات الخدمية، أن يتم تقديم مكونات وجبة غذائية لطلبة المدارس ليتمتعوا بحالة صحية جيدة بالإضافة إلى بعض المواد الغذائية الأخري وتحقيق الاكتفاء الذاتى النسبي من تبعات جائحة كورونا ، منوهاً إلى أنه قام جهاز المشروعات بإنشاء مصنع سايلو فودز باستخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج الآلية على مساحة 135 فدان .