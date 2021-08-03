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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي

الرئيس يشاهد فيلم "بكرا أحلى" خلال افتتاحه المدينة الصناعية سايلو فودز

فيلم تسجيلي بعنوان
فيلم تسجيلي بعنوان بكرا أحلي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان “بكرا أحلى” خلال افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات فى محافظة المنوفية وعددا من المشروعات الأخري بمدن الدلتا.

وفي نفس السياق، قال وليد أبو المجد، مدير مشروعات الخدمة الوطنية، إننا قمنا بإنشاء هذا المجمع العملاق الذى  يضم عشرة مصانع مختلفة، بإجمالى طاقة 470 ألف من مختلف المنتجات الغذائية تصل إلى 40 منتجا بالإضافة إلى المبانى والمنشآت.

وأضاف أبو المجد، خلال كلمته المذاعة اليوم أمام الرئيس السيسى فى افتتاح المدينة الصناعية الغذائية بالمنوفية، أنه تم تجهيز هذه المصانع  بعدد 10 معامل تحاليل للبحوث والتطوير تعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، إضافة إلى  قطاع النقل والحركة.

وأشار إلى أن هذا بخلاف المبانى الإدارية وتضم فندق الإقامة والمعايشة والمخازن ومجمع الخدمات للعاملين واتباع كافة معايير السلامة والصحة المهنية والصناعية.

وتابع أنه تم  إنشاء هذه المصانع بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، إحدى شركات الجهاز بالتعاون مع أحد الشركات العربية والأوروبية، وشركات القطاع الخاص المصرية المتخصصة فى قطاع خطوط الإنتاج وفقاً لأحدث المعايير العلمية فى هذا المجال.

وأكد أن هذا المجمع أتاح حتى الآن أكثر من 7000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لمختلف التخصصات طبقاً للتأهيل العلمي.

بكرا أحلى المدينة الصناعية الغذائية الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة السادات فيلما تسجيليا

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