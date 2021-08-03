أحدث ظهور للفنانة المعتزلة حنان ترك

نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.



وظهرت حنان ترك في الصورة بملابس محتشمة، وهي تجلس في أرض زراعية.

يذكر أن الفنانة حنان ترك شاركت متابعيها بصورة رومانسية تجمعها بزوجها عبر حسابها بموقع “تويتر”.

وعلقت حنان ترك على الصورة قائلة: "نعم الله علينا كثيرة.. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك".

ومن المقرر أن تعود حنان ترك إلى السينما خلال الفترة القادمة من خلال فيلم يحمل اسم "النداهة"، ويعرض عبر موقع وتطبيق Storytel العالمي الذي يضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى المحتوى الصوتي بمختلف أنواعه، وقد تم تسجيله من قبل الفنانين المشاركين صوتياً فقط.