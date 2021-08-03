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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يكرم إبراهيم مدكور لتتويجه ببرونزية الألعاب الإلكترونية

صدى البلد

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الزميل إبراهيم مدكور الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم  لتتويجه ببرونزية مسابقات نقابة الصحفيين لكرة القدم الإلكترونية، والتي نظمتها، وزارة الرياضة بالتعاون مع اتحاد الألعاب الإلكترونية، في نادي “النادي” بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوج إبراهيم مدكور الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم بـ «برونزية» البطولة بعد حصوله على المركز الثالث عقب فوزه على   طارق عباس الصحفي بجريدة الوطن بهدف .

وعبر إبراهيم مدكور عن سعادته بتتويج الوزير و الفوز بالمركز الثالث في البطولة الأولي التي نظمتها نقابة الصحفيين تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع اتحاد الألعاب الإلكترونية.

ولفت وزير  الشباب والرياضة، على هامش حفل التتويج إلي الحرص علي مساندة ودعم الاتحاد المصري للالعاب الاليكترونية كونه يهتم برياضة ذات طابع خاص ، والعمل علي توفير كافة الإمكانيات ، مطالباً بالتخطيط الأمثل نحو التوسع في انتشار الألعاب الاليكترونية، والمشاركة في المنافسات الدولية الكبري .

ووجه الوزير بإقامة مجموعة من مسابقات الالعاب الاليكترونية علي مستوي مراكز الشباب في جميع المحافظات بالتعاون بين المعنيين بالوزارة والاتحاد المصري للألعاب الاليكترونية، مشيراً إلي التنسيق مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص لرعاية مسابقات الاتحاد، والمشاركات الدولية المختلفة.

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