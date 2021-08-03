البنتاجون يعلق على تفجيرات العاصمة الأفغانية كابل

نددت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بالتفجيرات التي وقعت العاصمة الأفغانية كابل التي تقف حركة طالبان خلفها.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية: "قواتنا العسكرية تعمل على منع تقدم طالبان عبر مساعدة الحكومة الأفغانية"، مؤكدة أن إسلام أباد بحاجة إلى التحرك ضد الحركة.

ووقع انفجاران، اليوم الثلاثاء في العاصمة الأفغانية كابول، أعقبه إطلاق نار كثيف.

وانفجرت سيارة مفخخة بالقرب من منزل القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني في كابل، مساء اليوم الثلاثاء ، بعد ساعات فقط من حث الجيش الأفغاني إحدى المدن المحاصرة على الإخلاء قبل شن عملية ضد طالبان.

وتتصاعد الأحداث في أفغانستان، وسط استعداد الجيش لشن هجوم كبير على مقاتلي حركة طالبان.

وقال سكان ومسؤولون إن حركة طالبان توسعت في تقدمها بجنوب أفغانستان، اليوم الثلاثاء، حيث استولت على تسعة من أصل 10 مناطق في عاصمة إقليم هلمند.

ومنذ إعلان أمريكا الانسحاب الكامل من أفغانستان، وتوسعت حركة طالبان في هجماتها مستهدفة مراكز حضرية في تصعيد خطير.

وتدور معارك عنيفة حول ثلاث مدن أفغانية كبرى تقع غربي وجنوبي البلاد حيث يحاول مسلحو طالبان انتزاع السيطرة على تلك المدن وطرد القوات الحكومية منها.

