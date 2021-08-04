بإطلالة جذابة .. مروة عبد المنعم تستمتع بإجازتها الصيفية

تستمتع الفنانة مروة عبد المنعم، بإجازتها الصيفية فى أحد الأماكن الساحلية، حيث نشرت صورًا لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام".



وظهرت مروة عبد المنعم، على علي شاطئ البحر بإطلالة صيفية جريئة، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.



يُذكر أن آخر أعمالها مسرحية "رابونزل"، حيث قررت "عبد المنعم" هذه المرة الدخول فى مغامرة مسرحية مغايرة تمامًا بمواصفات عالمية من حيث "الشو" والإضاءة والديكورات والشخصيات، وتقديم أول عرض مسرحي استعراضي ميوزيكال يحاكى العالم السحرى الممتع للأميرة رابونزل، عبر 3 ليال عرض متتالية، 31 يناير و"1 و2" فبراير، بواقع 3 عروض جماهيرية فى اليوم الواحد، فى تمام الواحدة، والرابعة، والسابعة مساء يوميًا.

وكشفت الفنانة مروة عبد المنعم، سبب تعلقها ببرامج الأطفال، مؤكدة أنها حاولت على مدار السنوات الماضية عودة الاهتمام بفكرة الدراما للطفل.



وقالت مروة عبد المنعم، خلال حواره ببرنامج "3 ستات" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنها فوجئت أن أولادها يرددون أغاني غير ملائمة، ما جعلها توفر لهم برامج الفوازير القديمة مثل شريهان وعمو فؤاد وبوجي وطمطم وانبهروا بتلك البرامج.



ونوهت مروة عبد المنعم بأنها كانت تحلم بتأدية دور "سنو وايت" وكانت تحلم بتأدية الفوازير منذ نعومة أظافرها، مؤكدة أن المصريين يمتلكون القدرة على تقديم العروض الكبيرة للأطفال.