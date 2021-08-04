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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس الإنجيلية يستقبل قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية

رئيس الإنجيلية يستقبل
رئيس الإنجيلية يستقبل قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسط

استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الأربعاء، الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، في أول لقاء من نوعه لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر مع السلطة الفلسطينية.

 

وقال رئيس الإنجيلية: "فلسطين هي أغلى مكان ديني في العالم، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك،  ونؤمن بقوة العلاقات المصرية الفلسطينية، كما نعتز ونؤيد دور الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة إعمار غزة، ونأمل دائمًا في مستقبل أفضل للشعبِ الفلسطيني العظيم".

 

من جانبه، ثمَّن الهباش استقبال وترحيب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مؤكدًا "عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، والتي ليست على المستوى الرسمي فقط، ولكن على المستوى الشعبي أيضًا".

 

وأكد الهباش "أهمية وقوف الدولة المصرية ودورها الرئيسي في دعم القضية الفلسطينية، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة إعمار غزة"، وقدم مستشار الرئيس الفلسطيني مجموعة كتب مهداة من الرئيس محمود عباس أبو مازن.

 

وحضر الاستقبال من السفارة الفلسطينية المستشار الثقافي ناجي الناجي، ومن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الأستاذ ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة.

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IMG-20210804-WA0013

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رئيس الطائفة الإنجيلية مستشار الرئيس الفلسطيني السلطة الفلسطينية العلاقات المصرية الفلسطينية الهباش دعم القضية الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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