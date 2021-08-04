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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع تحويل آبار الري للطاقة الشمسية بالداخلة

خلال الجوله
خلال الجوله

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مشروع تحويل آبار الري الجوفية الى استخدام الطاقة الشمسية ببئر ٣٢ بموط بمركز الداخلة و الذي يروي ٢٢٠ فدان بتدفق ٢٥٠٠ م٣/اليوم ، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز.

يأتي ذلك في إطار المشروع الذي تنفذه المحافظة لتحويل ٨٥ بئراََ جوفياََ للعمل بالطاقة الشمسية على مستوى المحافظة، لترشيد إستهلاك الطاقة والحفاظ علي المخزون الجوفي، والذي تم الإنتهاء من تشغيل ٢٦ بئراََ منهم حتي الآن.

وفي ذات السياق شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على سرعة تنفيذ جميع الأعمال والانتهاء من التشطيبات النهائية الخاصة بالمعهد الفني الصحي  بمركز الداخلة خلال الشهر الجاري. 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز الداخلة ، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. 

ووجّه الزملوط بوضع خطة زمنية وإعداد تقرير أسبوعي لموقف الأعمال المطلوب تنفيذها لضمان الانتهاء خلال هذا الشهر تمهيداََ لبدء تركيب الأجهزة ودخول المعهد الفني الصحي الخدمة العام الدراسي القادم .

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