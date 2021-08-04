رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية: لا يسمح للطلاب الراسبين في اختبارات القدرات بأدائه مرة ثانية بكلية أخرى

التعليم التكنولوجي هو مسار جديد للتعليم في مصر أولته الدولة المصرية اهتمامها كخطوة نحو المستقبل لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة والمنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وكما تعلم عزيزي الطالب، فإن القبول بالجامعات التكنولوجية يخضع للتنسيق الذي يقره مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى شرط اجتياز اختبار قدرات، وتهدف اختبارات القدرات إلى قياس مستوى الطالب في المعارف الأساسية لما تم دراسته في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي (الثانوي العام والثانوي الفني).

أكد الدكتور محمد ندا رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أهمية الجامعات التكنولوجية المتواجدة داخل مصر، موضحا أن الجامعة ستجري اختبار قدرات للطلاب الذين يريدون الانضمام لها يوم 7 أغسطس الجارى، مشيرا إلى أن تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب.

وقال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الجامعة تسعى لإدخال تخصص جديد، موضحا أنه يتم عمل دورات تأهيلية وتدريبية للطلاب عبر صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، بالتعاون مع جامعات دولية، وهناك تجاوب من الشباب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة مع تلك الدورات.

وأوضح الدكتور محمد ندا، أن المصروفات الدراسية مثل العام السابق وتنقسم إلى مرحلتين (المرحلة الأولى: تضم الفرقتين الأولى والثانية، وتصل المصروفات إلى 8000 جنيه للفرقة الواحدة - والمرحلة الثانية: تضم الفرقتين الثالثة والرابعة، وتصل المصروفات إلى 12 ألف جنيه للفرقة)، متابعا: “هذه نصف التكاليف الحقيقية التى تصرف على الطالب، ونقبل الطلاب من الثانوية العامة والدبلومات الفنية”.

وأعلن رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الإنترنت، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع، ويبدأ الطالب عملية التسجيل باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص، ثم تظهر البيانات الشخصية للطالب: (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

كما تظهر قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة للطالب، ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد، ويتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

وأضاف "ندا": “يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني، كما تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة وبإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لجميع الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج”.

وأوضح الدكتور محمد ندا، أنه يوجد بالكلية ثلاثة أقسام وهي كالآتي:

* قسم الصناعات التكنولوجية Industrial Technology

* قسم تكنولوجيا المعلومات Information Technology

* قسم تكنولوجيا الطاقة Energy Technology

وتضم هذه الأقسام أربعة برامج وهي كالآتي:

* برنامج الميكاترونكس Mechatronics

* برنامج تكنولوجيا المعلومات ICT

* برنامج الأوتوترونكس Autotronics

* برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة Renewable Energy

تمنح جامعة بني سويف التكنولوجية بناءً على اعتماد مجلس الجامعة الدرجات العلمية الآتية:

* الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص.

* البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص.

* الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص.

* الدكتوراة المهنية في التكنولوجيا في التخصص.

وأشار رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إلى أن اختبار القدرات للجامعات التكنولوجية يركز على ثلاثة مجالات رئيسية وهي كالتالي:

* أولًا: اختبار اللغة الإنجليزية:

تشمل حروف الجر، أدوات الربط، المصطلحات الأكثر استخدامًا، وكذلك الأزمنة في نطاق دراسة الطالب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

تتنوع أسئلة اللغة في العديد من الموضوعات الحياتية والعامة.

* ثانيًا: اختبار الحاسب الآلي:

1- أنظمة التشغيل windows 7 _ windows 10.

2- برنامج محرر النصوص Microsoft word بجميع إصداراته.

3- برنامج الجداول الحسابية Microsoft Excel بجميع إصداراته.

4- برنامج العروض التقديمية Microsoft power point بجميع إصداراته.

5- برنامج قواعد البيانات Microsoft Access بجميع إصداراته.

6- شبكات الحاسب الآلي بمختلف أنواعها.

7- الإنترنت والبريد الإلكتروني وبرامج مستعرضات الإنترنت.

8- تكنولوجيا المعلومات التي تخص الحاسب الآلي.

9- مقررات ومناهج الحاسب الآلي الخاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية للمرحلة الثانوية.

* ثالثًا: اختبار الرياضيات:

1- قواعد الأسس والجذور.

2- المجموعات (طريقة السرد والاتحاد والتقاطع والفرق).

3- خصائص الأشكال الهندسية (متوازي الأضلاع - المربع – المستطيل – المثلث – المعين – شبه المنحرف - الدائرة).

4- محيط ومساحة كل من (المربع – المستطيل – المثلث – المعين – شبه المنحرف - الدائرة).

5- أنواع الزوايا والعلاقة بينها في الأشكال السابقة.

6- المتتابعات والأنماط المتزايدة والمتناقصة والأعداد الأولية والفردية والزوجية.

7- حل المعادلات من الدرجة الأولى.

8- النسبة والتناسب.

9- علاقة الخط المستقيم مع الدائرة.

10- متوسط مجموعة من الأعداد.

11- ضرب وجمع وطرح وقسمة الكسور.

12- النسبة المئوية.

ولفت رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، إلى أن زمن الاختبار ساعة واحدة (يبدأ الاختبار الساعة 10.30 ص) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب، ويشمل الاختبار 50 سؤالا (أسئلة اختيار من متعدد + أسئلة الصواب والخطأ)، موضحا أن شروط النجاح في اختبار قدرات الجامعات التكنولوجية حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

جدير بالذكر أن الجامعات التكنولوجية تم إنشاؤها وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019؛ بهدف إمداد سوق العمل الداخلى والخارجى بالفنيين المدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجى التعليم الفني، كما تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20%، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.

وتقدم الجامعات التكنولوجية الجديدة برامج دراسية تخدم الصناعات المحلية بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، والكيماويات، ومواد البناء والخزف والحراريات، واستغلال المناجم والمحاجر.