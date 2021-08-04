للعائدين من الخارج.. شروط الإلتحاق بالدراسة في المعاهد الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف عن استقباله طلبات الالتحاق به من الطلاب العائدين من الخارج للعام الدراسي: 2020/2021؛ وذلك من خلال التقدم من هنا وذلك اعتبارًا من 5/8/2021م إلى:25/8/2021م.
وأعلن الأزهر الشريف، أن التقدم مُتاح للطلاب المصريين الناجحين في الصفوف: من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2020/2021م.
المستندات المطلوبة
وحدد قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من المستندات المطلوبة للتسجيل والتي تتضمن: -
1 - صورة الشهادة الدراسية الحاصل عليها الطالب موثقة من الدولة التي أصدرتها ومن وزارة الخارجية المصرية، (وإذا كانت الشهادة بلغة أجنبية، يجب ترجمتها واعتماد الترجمة بشعار الجمهورية).
2 - صورة واضحة من شهادة ميلاد الطالب.
3 - صورة من جواز سفر الطالب.
4 - صورة من تاريخ وختم دخول الطالب لجمهورية مصر العربية (مبين بجواز السفر).
5 - صورة بطاقة الرقم القومي للأب.
6 - ما يفيد الولاية التعليمية أو توكيل في حالة عدم وجود الأب
7 - صورة شخصية حديثة للطالب.
وعلى الراغبين في التقدم الإلكتروني، القيام بالخطوات التالية:
1 - يقوم ولي الأمر بتحرير طلب التقدم إلكترونيًّا على هذا الرابط، مع مراعاة الدقة في تسجيل البيانات.
2 - يقوم ولي الأمر بسحب المستندات سكانر، وليس تصويرها بالمحمول، ثم رفع المستندات المطلوبة بعد تجميعها بنفس الترتيب المبين سالفًا في ملف واحد بصيغة pdf، ثم يقوم برفع الصورة الشخصية للطالب.
3 - يقوم ولي الأمر بحفظ الطلب ومتابعة الموقع لمعرفة حالة الطلب من خلال رقم الطلب أو الرقم القومي للطالب.
4 - في حالة وجود مستندات غير مستوفاة يتم مراسلة ولي الأمر لاستكمالها.
5 - بعد قبول الطلب وانتهاء فترة التقدم يتم تحديد موعد اختبار الطلاب، ويتم إصدار أرقام الجلوس؛ حيث من المقرر أن يُعقد الامتحان بمقر الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة (10 ش أحمد أبو العلا - محطة ثروت - من ش مصطفى النحاس - مدينة نصر).
6 - بعد اجتياز الطالب للامتحان، يتم إصدار إخطار قيد الطالب، ويتسلمه أي من: (الأب، الجد لأب، أو من لديه توكيل من الأب، أو الأم بشرط أن يكون لها حق الولاية التعليمية).
7 - بعد استلام إخطار القيد، على الطالب الراغب في القيد بمعهد خاص أو نموذجي التوجه للمنطقة الأزهرية التابع لها المعهد؛ لعقد مقابلة مع الموجه الأول للغة الإنجليزية.
8 - على ولي الأمر إحضار أصل المستندات للاطلاع وصورة منها داخل حافظة يوم الامتحان.