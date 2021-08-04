تعالج الإمساك.. استشاري تغذية يتحدث عن فوائد ألياف السيليوم ..فيديو

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن ألياف السيليوم تعالج الإمساك الذي يعتبر مرضا مزمنا بالنسبة لـ مرضى السمنة، مضيفًا أن العشب يعمل على تفتيت الدهون المتواجدة في الجسم، والاستفادة منها كطاقة.

وأضاف استشاري التغذية العلاجية، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مريض السمنة غير ممنوع من تناول النشويات والسكريات مع اتباع منظومة خبيرة التغذية دعاء سهيل، لأن المنظومة تمنع الجسم من الاستفادة من النشويات والسكريات.

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن المنظومة تؤدي إلى تقليل حجم ما يتناوله مريض المسنة من الطعام من خلال أعشاب السليم التي تؤدي إلى حالة امتلاء داخل المعدة، مما يؤدي إلى صغر حجم المعدة بالتدريج، وبالتالي لا يستطيع المريض تناول قدر كبير من الطعام، بعد الانتهاء من المنظومة.