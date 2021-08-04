عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم |تفاصيل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022.

وشددت وزارة التربية والتعليم على اقتصار التحويل بين المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة هذا العام على مرحلة التعليم الأساسي – بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى الطلاب المقبولين بالصف الثالث الإعدادي بالعام الدراسي 2021 / 2022 بالمعاهد الأزهرية إلى الصفوف المناظرة بمدارس التربية والتعليم شريطة أن يتوافق سن القبول الطالب المحول إلى التعليم العام مع سن القبول بالمدرسة المحول إليها بالتعليم العام حال قبوله ببداية المرحلة الابتدائية التي يتقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة بسن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل لها حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن.

txt

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

txt

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة أن يكون تطبيق شرط مناظرة السن حتى نهاية المرحلة الابتدائية فقط، مع التأكيد على عدم قبول التحويل للملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي من الطرفين.

ويكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب أولا ، ولا يعتد بهذا التحويل إلا بموافقة الجهة المحول إليها.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المسئولين عن تحرير نماذج التحويل بالنسبة للجهتين على ضرورة أن يكون مؤرخ تاريخ واضح وإلا فلن يعتد بطلب التحويل.

ويشترط بالنسبة لتحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بالتربية والتعليم (المدارس الرسمية للغات ، والمدارس الرسمية المتميزة للغات ، والمدارس الخاصة لغات) النجاح في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بجانب دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن الطلاب المستنفدين سنوات الرسوب (عامين) في المرحلة الإعدادية بالأزهر لهم الحق في التقدم بالتعليم العام من الخارج (منازل) بعد تسليمهم الملف من المعهد الأزهري المقيدين به؛ ويتم تحويل الطالب من المعاهد الأزهرية لمدارس التربية والتعليم الفني بحالته الموضحة ببيان تدرجه الدراسي (ناجح/راسب) بالعام الدراسي  2021 / 2022.

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم جواز تحويل طلاب المرحلة الثانوية بجميع صفوفها من المعاهد الأزهرية لمدارس الوزارة نظرا للتباين الكبير في المواد وطبيعة الدراسة فيها وخضوع إلتحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لقواعد قبول خاصة تخالف المعمول بها في الأزهر الشريف. 

كما أكدت وزارة التربية والتعليم على أن يكون السماح بالتحويل بين الازهر والتربية والتعليم في الصفوف المتفق عليها بالاتفاق المبرم سلفا شريطة الالتزام بالسن والكثافة بين الجانبين.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه لابد أن يرفق بطلب التحويل من الازهر بيان إلكتروني بتدرج الطالب في الحلقة المقيد بها موضحا حالته (ناجح/راسب) صادر من الادرة المركزية للامتحانات بالازهر وممهور بشعارها ولا يعتد بإجراءات التحويل دون توضيح هذا البيان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه مسموح بالتحويل بين الجانبين طوال شهر أغسطس مع عدم الاستثناء من هذا الموعد من كلا الطرفين ، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات خاصة وأن تلك الضوابط قد تم وضعها في إطار حرص كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والازهر الشريط على تحقيق الصالح العام ، ومراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب.

ويتم تعميم تلك الضوابط على كافة المدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديريات التعليمية للالتزام بتنفيذها والعمل بموجبها مع اعتبار الموضوع هاما وعاجلا وتحت إشراف مديري المديريات.

التربية والتعليم المعاهد الأزهرية ضوابط تحويل الطلاب وزارة التربية والتعليم ضوابط تحويل

ترشيحاتنا

الأردن: لدينا عجز مائي بمقدار نصف مليار متر مكعب سنويا

انتشار متحور دلتا.. 2.6% من سكان العالم أصيبوا بفيروس كورونا

ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة طلائع الجيش

تعرف على الخريطة الجديدة لمبيعات سوق السيارات المصري .. تفاصيل

متحدث مبادرة الإحلال.. بشرى لأصحاب السيارات القديمة.. شاهد

البورصات العربية والخليجية اليوم.. هبوط مؤشر مصر ودبي والكويت ..وارتفاع السعودية وقطر وأبوظبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يوضح إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة بالبنوك

الاستئناف السعودي يصدر حكما نهائيا في واقعة رافعة الحرم ..تفاصيل

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

2 مليون جنيه غرامة.. حماية المستهلك يكشف مصير تجار الأوكازيون الوهمي

الصحة تتسلم شحنات جديدة من لقاحي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون الأسبوع المقبل

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. العداد شغال | إصابة 3 فنانين بـ كورونا والرابع اشتباه

الاستماع له في الحمام .. حكم تشغيل القرآن في المنزل الخالي من السكان

شاهد .. لحظة رفع العلم المصري على الكراكة حسين طنطاوي

بالغزل واللمس.. فضيحة أمريكية لحاكم نيويورك بالتحرش

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ