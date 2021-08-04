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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدر بانون يخضع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا

بدر بانون
بدر بانون

خضع المغربي بدر بانون، اليوم الأربعاء، لمسحة طبية، للكشف عن فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن بانون مازال يعاني من آثار نزلة برد، وقام بإجراء مسحة للكشف عن فيروس كورونا، لبيان إصابته بالمرض أو عدمه.

وتغيب كل من بانون وأيمن أشرف، عن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي، المركز الثاني برصيد 58 نقطة، جمعها من 26 مباراة خاضها في مسابقة ‏الدوري الممتاز إلى الآن.‏

يذكر أن محمد شريف مهاجم الأهلي يتصدر قائمة هدافي الدوري حاليا برصيد 16 هدفًا، فيما سجل الأهلي ‏في ‏البطولة 54 هدفًا حتى الآن، ويسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات في المسابقة للحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.‏

الأهلى وادي دجلة فيروس كورونا بدر بانون النادي الأهلي

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