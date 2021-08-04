الكاف يستقر على إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء في هذا الموعد

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” على تحديد يوم 24 سبتمبر المقبل، موعدًا لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي والرجاء المغربي.

ويخوض النادي الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، فيما سيلعب الرجاء بصفته بطلًا لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبحسب مصدر بالكاف، فإنه تم الاستقرار على إقامة المباراة يوم 24 سبتمبر المقبل، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة بين الأهلي والرجاء بحضور جماهيري.

وكانت مباراة كأس السوبر الإفريقي للموسم الماضي، أقيمت شهر مايو الماضي بالدوحة، بين الأهلي ونهضة بركان المغربي، وانتهت بانتصار المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

وتُوج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي 7 مرات، وهو أكثر نادي يُتوج باللقب.