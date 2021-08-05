عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصة نجاح.. مدرب مصري يقود لاعبة أمريكية لتحقيق ذهبية الشيش في أولمبياد طوكيو

مدرب مصري يقود لاعبة
مدرب مصري يقود لاعبة امريكية لـ ذهبية الشيش

كشف أمجد عبد الحليم مدرب منتخب سلاح الشيش الأمريكي، تفاصيل قيادته  لـ لاعبة أمريكية من اجل تحقيق  ذهبية سلاح الشيش في أولمبياد طوكيو  .


وقال أمجد عبد الحليم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"  مصر صرفت عليا كتير عندما كنت لاعبا ومدربا وحصلت على دورات في أوروبا في رياضة سلاح الشيش".

 

وتابع امجد عبد  الحليم :" تم الاستغناء عني في فترة من الفترات رغم النتائج الجيدة  التي كنت أحققها ووصلني عروض كثيرة للتدريب  في دول اخرى، وفي عام 2003 قررت الانتقال إلى أمريكا لبدء مجال التدريب في رياضة سلاح الشيش".

 

وأكمل امجد عبد الحليم :" كنت عايز اعمل الإنجازات دي في مصر"، مضيفا: "اشتغلت مع اللاعبة الأمريكية منذ عام 2004 عندما كان عمرها 9 سنوات واستمررنا في برنامج تدريبي  إلى أن وصلنا لتحقيق  ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو "، 


مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020 


أقيمت أمس الأربعاء باقي منافسات دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

ونستعرض إليكم خلال السطور التالية نتائج اليوم الخاصة بالبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

المصارعة

توج محمد إبراهيم كيشو بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر بأولمبياد طوكيو في منافسات وزن 67 كجم، وذلك بعد الفوز على بطل روسيا بنتيجة 1/1، حيث أحرز كيشو النقطة عن طريق اللعب الفني، في المقابل أحرز البطل الروسي النقطة عن طريق الإنذار.

فشل محمد مصطفي في حصد برونزية منافسات وزن 87 كجم، وذلك بعد الخسارة أمام بطل ألمانيا بنتيجة 7/1؛ ليحتل المركز الخامس في منافسات وزن 87 كجم.

ألعاب القوى

احتل إيهاب عبد الرحمن المركز ال 13 في منافسات رمي الرمح محققاً مسافة قدرها 81,92 متر.

الكانوي والكياك

تأهل مؤمن مهران إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي الكياك للرجال 200 متر، محققاً زمنا قدره 38,85 ثانية، قبل أن يحتل المركز الرابع في دور ال 8 بزمن قدره 37:836 ثانية.

تأهلت سما فاروق إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي الكانوي للسيدات 500 متر، بعد إحتلالها المركز السابع بزمن 2:13,007 دقيقة، قبل أن تحتل المركز الخامس في دور ال 8 بزمن قدره 2:06,033 دقيقة.

الغطس

احتلت مها عبد السلام المركز ال 20 في تصفيات الغطس منصة ثابتة 10 متر، محققةً 275 نقطة.

الفروسية

أنهى محمد طاهر زيادة منافسته في نهائي الفروسية ب 8 أخطاء بزمن 86,63 ثانية، ويفقد فرصة المنافسة على ميدالية.

أنهى نائل نصار منافسته في نهائي الفروسية ب 3 أخطاء بزمن 89,63 ثانية، ويفقد فرصة المنافسة على ميدالية.

سلاح الشيش أمريكا مدرب مصري اخبار التوك شو اولمبياد طوكيو

ترشيحاتنا

الجزائر .. اللجنة الوزارية للفتوى تدعو إلى تجنب الشائعات حول كورونا

بسبب ووهان وارتفاع الإصابات.. الصين تشدد إجراءات كورونا

أمريكا: لن نقبل بأن تصبح كوريا الشمالية دولة نووية

بعد تدشين الكراكة حسين طنطاوي..قناة السويس تحدث أسطولها بأحدث كراكتين في العالم

الصحة: تسجيل 57 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 10 حالات وفاة

3 أسباب وراء إضاءة لمبة محرك سيارتك .. تعرف عليهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يوضح إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة بالبنوك

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

الاستئناف السعودي يصدر حكما نهائيا في واقعة رافعة الحرم ..تفاصيل

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

6 أيام مقبلة| الأرصاد تعلن معلومة خطيرة عن صيف 2021 .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

فيديو جراف.. العداد شغال | إصابة 3 فنانين بـ كورونا والرابع اشتباه

الاستماع له في الحمام .. حكم تشغيل القرآن في المنزل الخالي من السكان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ