أسامة ربيع: قناة السويس ستصبح مركز عالمي للتجارة العالمية قريبا

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الإشادات العالمية التي تحصل عليها قناة السويس باستمرار، تحدث نتيجة الشفافية التي تتعامل بها القناة، موضحا: الهيئة تقدم كافة التفاصيل الخاصة بها على الموقع الإلكتروني للقناة.



وأوضح “أسامة ربيع” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الاولى الفضائية، أن القناة تقارن أرقامها وما تحققه الفترة الحالية بالفترات الماضية، من خلال موقعها الألكتروني، منوها إلى أن المواقع العالمية أصبحت تعتمد على معلومات موقع القناة بشكل رسمي وواضح.



وأضاف أن قناة السويس حققت زيادة بنسبة 8% خلال العام الماضي بالرغم من كورونا، متابعا: العام الماضي شهد تراجع واضح لدى معظم الممرات المائية ولكن قناة السويس تعد القناة الوحيدة التي حققت زيادة.

وشدد على أن القناة قامت بالكثير من العروض والتخفيضات خلال أزمة كورونا، مسترسلا: التخفيضات ساهمت في جذب العملاء وزيادة الإيرادات خلال الازمة بشكل واضح.



وأكد على أن قناة السويس ستصبح مركز عالمي للتجارة العالمية في القريب العاجل، منوها إلى أن تخفيضات القناة مازالت مستمرة حتى الآن.

ولفت إلى أن حجم الحمولات الصافية للسفن المارة بالقناة ارتفع بنسبة 51.1% خلال عام 2021.