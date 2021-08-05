السعودية .. شرطة جازان تقبض على مواطن أطلق النار أثناء القيادة

ألقت شرطة منطقة جازان في السعودية القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية خلال قيادته لسيارته في أحد الشوارع العامة في مدينة جازان السعودية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان السعودية الرائد نايف حكمي، إن "الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد هوية رجل ظهر بمقطع فيديو متداول وهو يطلق أعيرة نارية أثناء قيادته للسيارة دون اكتراث لأمن وسلامة الآخرين".

وأضاف الرائد حكمي في بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام في السعودية على موقع تويتر، أنه "تم القبض على الرجل، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

وترصد الشرطة والنيابة العامة وجهات حكومية أخرى في السعودية ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو وصور وتدوينات يمكن أن تكون مخالفة للقوانين، حيث يتم التحقيق فيها والقبض على المتورطين بمخالفات ومحاسبتهم.

وقبل بضعة أيام، قبضت شرطة الرياض على 4 مواطنين تعمدوا ارتداء أقنعة لإخافة المتواجدين في الأماكن العامة ومفاجأتهم في الظلام، مع تصوير ردود فعلهم المختلفة، ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي يوليو الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة القصيم السعودية القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر بعد تهديده لمرتادي أحد المهرجانات في المنطقة بمسدس غير حقيقي.