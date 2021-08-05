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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اليوم .. مباراة الحلم .. نصف نهائي مصر وفرنسا في كرة اليد بأولمبياد طوكيو

صدى البلد

تقام اليوم في العاشرة صباحا علي صالة يويوجي مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي هي بمثابة الحلم للفراعنة أمام منتخب فرنسا بطل العالم سابقا والحاصل على المركز الرابع في بطولة العالم الأخيرة والأهم في تاريخ اللعبات الجماعية المصرية.

ويتأهل الفائز من اللقاء للنهائي لمواجهة الفائز من مواجهة الدنمارك بطل العالم وإسبانيا ثالث العالم.


ويدير اللقاء طاقم تحكيم إسباني مكون من  أوسكار رالوي لوبيز وأنخيل سابروزو، ويعد الثنائي الإسبانى من أفضل حكام كرة اليد فى العالم وتم اختيارهم أفضل حكاما فى عام 2018 لثلاثة أعوام على التوالى.

ويسعى منتخب مصر لكسر النحس أمام منتخب فرنسا لتحقيق أول فوز على الديوك في المباريات الرسمية بكافة البطولات والتأهل للنهائي والمنافسة على ذهبية أولمبياد طوكيو للمرة الأولى في التاريخ.

وحقق منتخب مصر إنجازا كبيرا بالتأهل لنصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقيا وثاني فريق غير أوروبي يحقق ذلك في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية.

مشوار تاريخي لمصر في طوكيو

استهل المنتخب الوطني مشواره في أولمبياد طوكيو بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31 في أولى مباريات الفراعنة بالمجموعة الثانية والتي كانت تضم منتخبات، مصر والبرتغال والبحرين والدنمارك والسويد واليابان.

وفي المباراة الثانية خسر المنتخب الوطني أمام بطل العالم الأخير الدنمارك بنتيجة 32/27، قبل أن يحقق ثلاث إنتصارات متتالية على حساب اليابان والسويد والبحرين بنتيجة 33/29 و 27/22 و 30/20 على الترتيب؛ لينهي مشواره في دور المجموعات بإحتلاله المركز الثاني برصيد 8 نقاط ويتأهل لدور ال 8.


وفي الدور ربع النهائي، إلتقى المنتخب الوطني مع نظيره الألماني ، والتي انتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 31/26؛ ليتأهل لنصف النهائي في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق.

فرنسا بخطة ثابتة نحو نصف النهائي

افتتح المنتخب الفرنسي مشواره في أولمبياد طوكيو بالفوز على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 33/27 في أولى مبارياته بالمجموعة الأولى والتي كانت تضم منتخبات، فرنسا والأرجنتين والنرويج وألمانيا وإسبانيا والبرازيل.

وفي المباراة الثانية فاز على نظيره الإسباني 36-31، وفي اللقاء الثالث انتصر بصعوبة على ألمانيا بنتيجة 30/29؛ ، ثم فاز على البرازيل 34-29 قبل أن يعطل المنتخب النرويجي إنتصارات الديوك ويفوز عليه بنتيجة 32/29؛ لينهي مشواره في دور المجموعات محتلاً صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط ويتأهل لدور ال 8.

وفي الدور ربع النهائي، إلتقى المنتخب الفرنسي مع نظيره البحريني والتي انتهت لصالح الديوك بنتيجة 42/28؛ لتتأهل فرنسا إلى الدور نصف النهائي.

نصف نهائي كرة اليد طوكيو 2020 لألعاب الأولمبية الدنمارك

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