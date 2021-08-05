الجمهور يشيد بأداء أحمد الأحمر بعد تألق حارس منتخب فرنسا لكرة اليد

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج باسم اللاعب أحمد الأحمر، مشيدين بالأداء الرجولي، وإحرازه 4 أهداف في ظل تألق حارس منتخب فرنسا.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من الجماهير المصرية، برسائل دعم واجلال لأدائه المشرف أمام اقوى المنتخبات.

جدير بالذكر أن، خسر منتخب مصر أمام فرنسا بنتيجة 23- 27، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من منافسات كرة اليد رجال، في أولمبياد طوكيو 2020.

مشوار تاريخي لمصر في طوكيو



استهل المنتخب الوطني مشواره في أولمبياد طوكيو بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31 في أولى مباريات الفراعنة بالمجموعة الثانية والتي كانت تضم منتخبات، مصر والبرتغال والبحرين والدنمارك والسويد واليابان.

وفي المباراة الثانية خسر المنتخب الوطني أمام بطل العالم الأخير الدنمارك بنتيجة 32/27، قبل أن يحقق ثلاث إنتصارات متتالية على حساب اليابان والسويد والبحرين بنتيجة 33/29 و 27/22 و 30/20 على الترتيب؛ لينهي مشواره في دور المجموعات بإحتلاله المركز الثاني برصيد 8 نقاط ويتأهل لدور ال 8.



وفي الدور ربع النهائي، إلتقى المنتخب الوطني مع نظيره الألماني ، والتي انتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 31/26؛ ليتأهل لنصف النهائي في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق.