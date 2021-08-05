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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد مرور 5 سنوات.. علاء عابد: قناة السويس الجديدة تؤكد الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي

النائب علاء عابد،
النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الإنجازات الحقيقية التي تجري علي أرض مصر، موضحا أن الاحتفال بمرور 5 سنوات علي افتتاح قناة السويس الجديدة  أكد الرؤية الثاقبة للرئيس عندما بادر في أول مشاريعه القومية بإنشائها.

 

وقال النائب علاء عابد: نحن نحتفل اليوم بمرور 5 سنوات علي إنجاز توحد خلفه المصريون وراء قائدهم عندما دعاهم الاستثمار في هذا المشروع القومي وتمت عملية الاكتتاب فيه خلال أسبوع واحد. 

 

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وأكد عابد، أن قناة السويس الجديدة انقذت الاقتصاد العالمي في جائحة كورونا عندما كانت هي المحور الأسرع بين الغرب والشرق في نقل البضائع بمختلف أنواعها ولم يتوقف عن العمل طوال هذه السنوات بل استمرت أعمال التطوير فيه.

 

وأشار عابد إلي ان قناة السويس الجديدة لم تكن مجرد مشروع بحفر قناة جديدة ولكنها كانت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تبني إستراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة والحفاظ على مكانتها الرائدة ومنها مشروعات الأنفاق وتوسعة المجري القديم وإنشاء مناطق صناعية علي طول مجري القناة.

 

وأضاف عابد أن الأرقام التي أعلن عنها الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بزيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة حيث سجلت إحصائيات الملاحة منذ افتتاح القناة حتى الآن عبور 90 ألف سفينة بحمولة صافية 5,5 مليار طن، بإجمالي إيرادات قدرها 27,2 مليار دولارأمما يؤكد ان رؤيه الرئيس التنموية تتم وفق مخططات علمية.

 

وأكد عابد أن مصر تمضي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخطي ثابتة نحو مرحلة تاريخية في مجال التنمية الشاملة في البلاد لم تشهدها منذ 150 سنة تقريبا، مشيرا إلي تعدد المشروعات في مختلف المجالات بجانب عودة الامن والاستقرار إلي مصر.

علاء عابد لجنة النقل مجلس النواب قناة السويس الجديدة ه كورونا

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