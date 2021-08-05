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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض

صدى البلد

قرر البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع لبحث أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية اليوم تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي .. حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها الإبقاء علي اسعار الفائدة دون أي تغيير.

 

البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

ووفق البنك المركزي، استقر سعر الفائدة سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% و سعر العمليات الرئيسية عند 8.75% .. كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

وتستهدف لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي عقد 8 اجتماعات دورية على مدار العام 2021 الجديد، كان أولها الخميس 4 فبراير، وثانيها 18 مارس، وثالثها في 28 إبريل، أما الاجتماع الرابع فسيكون اليوم  الخميس.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعها الخامس، في 5 أغسطس من العام الجاري والسادس في 16 من سبتمبر المقبل، بالإضافة لانعقاد الاجتماع السابع في 28 من أكتوبر القادم، ثم تختتم العام بآخر اجتماع لها في 16 ديسمبر 2021.

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