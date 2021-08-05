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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعمل بـ6 عمال مصريين..العربية للتصنيع: 22 شاحنة لنقل ماكينة تشغيل وتشكيل المعادن

ماكينة تشغيل وتشكيل
ماكينة تشغيل وتشكيل المعادن

قال عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، إن ماكينة تشغيل وتشكيل المعادن التى استلمتها مصر تعمل بتكنولوجيا عالية جدا وغير مصرح بها دخول المنطقة ، لافتا الى أن الجو السياسي والعلاقات المصرية السياسية الألمانية مهدت لهذه الماكينة بالدخول.

 

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم " مع الإعلامي محمد شردي، أن الماكينة تتمكن من تصنيع المشغولات ذات الأحجام الكبيرة وكافة أنواع الصناعات الهندسية الثقيلة جدا مثل محرك القطار السريع بدقة عالية، معقباً أنها تعمل بدقة 4 من ألف  والقاعدة ترتكز على 55 خازوقا بعمق   18 مترا تحت الأرض .

 

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع،أن  طاقم تشغيل الماكينة سيتكون من 4 مهندسين و2 فنيين وستعمل بأبناء مصريين بعد أن يقضوا فترة تدريب فى ألمانيا لمدة 6 شهور ،مضيفاً أنها ستتمكن من عمل  أى مشغول معقد التشغيل لأنها تعمل بـ 9 محاور فى زمن قليل جدا و بجودة عالية. 

 

وأوضح الفريق عبدالمنعم التراس، أن الماكينة تخدم على الطاقة الصناعية فى مصر من أى محركات للقطارات والسفن والقطارات وسيتم تركيبها فى خلال شهرين ونصف.

الهيئة العامة للتصنيع عبدالمنعم التراس العلاقات المصرية السياسية الصناعات الهندسية الثقيلة طاقم تشغيل

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