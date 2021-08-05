تعمل بـ6 عمال مصريين..العربية للتصنيع: 22 شاحنة لنقل ماكينة تشغيل وتشكيل المعادن

قال عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، إن ماكينة تشغيل وتشكيل المعادن التى استلمتها مصر تعمل بتكنولوجيا عالية جدا وغير مصرح بها دخول المنطقة ، لافتا الى أن الجو السياسي والعلاقات المصرية السياسية الألمانية مهدت لهذه الماكينة بالدخول.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم " مع الإعلامي محمد شردي، أن الماكينة تتمكن من تصنيع المشغولات ذات الأحجام الكبيرة وكافة أنواع الصناعات الهندسية الثقيلة جدا مثل محرك القطار السريع بدقة عالية، معقباً أنها تعمل بدقة 4 من ألف والقاعدة ترتكز على 55 خازوقا بعمق 18 مترا تحت الأرض .

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع،أن طاقم تشغيل الماكينة سيتكون من 4 مهندسين و2 فنيين وستعمل بأبناء مصريين بعد أن يقضوا فترة تدريب فى ألمانيا لمدة 6 شهور ،مضيفاً أنها ستتمكن من عمل أى مشغول معقد التشغيل لأنها تعمل بـ 9 محاور فى زمن قليل جدا و بجودة عالية.

وأوضح الفريق عبدالمنعم التراس، أن الماكينة تخدم على الطاقة الصناعية فى مصر من أى محركات للقطارات والسفن والقطارات وسيتم تركيبها فى خلال شهرين ونصف.