كورونا ليس الوحيد.. لقاحات وأدوية نجحت مصر في تصنيعها

لقاح كورونا

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي" تقريرا بعنوان، لقاحات وأدوية نجحت مصر فى تصنيعها.



ووفقا للتقرير، تستعد مصر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إستخدام أول كمية من لقاح كورونا محلي الصنع، بعد أن صنعته شركة فاكسيرا بمواد خام حصلت عليه من شركة سينوفاك الصينية.



وتسعي مصر من تصنيع لقاح كورونا إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي منه، من خلال خطة تستهدف تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح سينوفاك بنهاية عام 2021 مع بدء تصديره لإفريقيا وبقية دول العالم.



ولم يكن لقاح كورونا هو محاولة مصر الاولي للتصنيع المحلي، بل تنتج مصر ما يقرب من 85% من الأدوية واللقاحات المتداولة فى السوق المحلي، كما تنتج هيئة المصل واللقاح ما يغطي حوالي 25% من إحتياجات مصر.



وتستهلك مصر سنويا من الأمصال مايقرب من 1.5 إلى أثنين مليون جرعة، وتتنوع تلك الإحتياجات مابين مستخرج من العقارب والثعابين وغيرها.



ونجحت مصر فى تصنيع أدوية علاج فيروس سي، وبدأت فى تنفيذ حملات قومي لعلاج المصابين به، وبعد تحقيق الإكتفاء الذاتي بدأت فى التصدير للخارج.