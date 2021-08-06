عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي برشلونة يكشف سبب رحيل ميسي

لابورتا
لابورتا

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة سبب رحيل ليونيل ميسي نجم الفريق الاول لكرة القدم وفشل تجديد عقده مع النادي . 

أكد رئيس نادي برشلونة أن ميسي يرغب في البقاء مع برشلونة وتم الاتفاق علي ذلك لكن قواعد الدورى الاسباني منعت حدوث ذلك . 

وأكمل : "انتهت المفاوضات مع ميسي ، لا يمكننا تسجيل ميسي بسبب قواعد الدوري الإسباني ، فهم ليسوا مرنين معنا بشأن حد الراتب ، كان لدينا اتفاق مع ميسي لكن لا يمكننا تسجيله. 


وأوضح رئيس نادي برشلونة : "الأرقام والخسائر المالية أسوأ مما كان متوقعا ، كتلة رواتبنا لا تترك أي هامش اللعب النظيف المالي يحظرنا أيضًا ، لا يمكنني اتخاذ قرار يمكن أن يدمر النادي ، برشلونة هو أهم شيء ".


وأردف رئيس نادي برشلونة : "لا يمكننا تسجيل عقد ليو ميسي الذي تم الاتفاق عليه بسبب قواعد اللعب المالي النظيف. 


وبسؤاله عن فرصه لتغيير الوضع وإعادة توقيع ميسي قال رئيس نادي برشلونة : لا أريد إعطاء آمال زائفة ، كان لدينا موعد نهائي لأن الدوري الإسباني سيبدأ قريبًا  ، الآن يمكن لميسي النظر في خيارات أخرى ".


وأضاف : "أنا حزين لكننا فعلنا كل شيء للحفاظ على ميسي وكان مستعدًا للبقاء في برشلونة ، تم الاتفاق ، حقبة جديدة تبدأ الآن بدون ليونيل ميسي ، سنكون شاكرين ميسي ".


وأختتم رئيس نادي برشلونة تصريحاته قائلا : "كان لدينا اتفاق مع ميسي لتوقيع عقد لمدة خمس سنوات ولكن دفع له راتب عامين ، ووافق ميسي على العقد ، وتم قبوله وكنا مقتنعين بأنها كانت اتفاقية جيدة للعب المالي النظيف ولكن لم يسمح بها الدوري الاسباني ".

برشلونة ميسي رئيس نادي برشلونة نادي برشلونة الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

فيديوجراف| بث مباشر .. شاب يتخلص من حياته في غرفة نومه

أولمبياد طوكيو.. عبد الله ممدوح يخسر أمام لاعب أمريكا ويصعب مهمته في التأهل

إعلان وظائف.. سكك حديد مصر تكشف عن وجود عدد 250 وظيفة شاغرة بالهيئة

بسبب رفضها عريس ثري| أم تلقى بابنتها من الطابق الخامس.. تفاصيل

بعد نقله إلى المستشفى .. رسائل حب من النجوم والجمهور لـ صلاح عبد الله

سوني تعتزم إنتاج 14.8 مليون جهاز بلاي ستيشن 5 خلال 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

ضرب إسرائيل بـ 15 صاروخا| نزوح الأهالي من لبنان.. وحزب الله يرد

غلق كلي للطرق.. تعرف على إجراءات المرور للاحتفال بنقل "مركب خوفو"

بعد تراجع مستواه.. مدرب جالاتا سراي يكشف مصير مصطفى محمد

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

أولمبياد طوكيو.. انهيار ضياء جودة من البكاء والمصارع الصيني يسانده

أول رد فعل من حسن شاكوش بعد القبض عليه في الساحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

فيديو جراف.. نسب يشرف.. المصري نائل نصار يخطف قلب ابنة بيل جيتس

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ