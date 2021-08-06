رئيس نادي برشلونة يكشف سبب رحيل ميسي

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة سبب رحيل ليونيل ميسي نجم الفريق الاول لكرة القدم وفشل تجديد عقده مع النادي .

أكد رئيس نادي برشلونة أن ميسي يرغب في البقاء مع برشلونة وتم الاتفاق علي ذلك لكن قواعد الدورى الاسباني منعت حدوث ذلك .

وأكمل : "انتهت المفاوضات مع ميسي ، لا يمكننا تسجيل ميسي بسبب قواعد الدوري الإسباني ، فهم ليسوا مرنين معنا بشأن حد الراتب ، كان لدينا اتفاق مع ميسي لكن لا يمكننا تسجيله.



وأوضح رئيس نادي برشلونة : "الأرقام والخسائر المالية أسوأ مما كان متوقعا ، كتلة رواتبنا لا تترك أي هامش اللعب النظيف المالي يحظرنا أيضًا ، لا يمكنني اتخاذ قرار يمكن أن يدمر النادي ، برشلونة هو أهم شيء ".



وأردف رئيس نادي برشلونة : "لا يمكننا تسجيل عقد ليو ميسي الذي تم الاتفاق عليه بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.



وبسؤاله عن فرصه لتغيير الوضع وإعادة توقيع ميسي قال رئيس نادي برشلونة : لا أريد إعطاء آمال زائفة ، كان لدينا موعد نهائي لأن الدوري الإسباني سيبدأ قريبًا ، الآن يمكن لميسي النظر في خيارات أخرى ".



وأضاف : "أنا حزين لكننا فعلنا كل شيء للحفاظ على ميسي وكان مستعدًا للبقاء في برشلونة ، تم الاتفاق ، حقبة جديدة تبدأ الآن بدون ليونيل ميسي ، سنكون شاكرين ميسي ".



وأختتم رئيس نادي برشلونة تصريحاته قائلا : "كان لدينا اتفاق مع ميسي لتوقيع عقد لمدة خمس سنوات ولكن دفع له راتب عامين ، ووافق ميسي على العقد ، وتم قبوله وكنا مقتنعين بأنها كانت اتفاقية جيدة للعب المالي النظيف ولكن لم يسمح بها الدوري الاسباني ".