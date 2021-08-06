عرض فيلم للإيجار بنادي السينما الأفريقية في الهناجر غدا

يًعرض فيلم “للإيجار” غداً السبت بنادي السينما الأفريقية بسينما الهناجر في تمام الساعة السابعة مساءً، الحاصل على جائزة أفضل ممثل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية للدورة العاشرة مارس 2021.

فيلم “للإيجار” سيناريو وإخراج إسلام بلال، بطولة خالد الصاوي، محمد سلام، شيري عادل، ياسر الطوبجي، عصام السقا، هايدي رفعت، أشرف مهدي، إنتاج محمد دياسطى، محمد الحمادي، تصوير رامي سالم.

تدور أحداث فيلم “للإيجار” حول خالد الذي يتم انتدابه من قبل العمل لفرع الإسكندرية لمدة شهر عوضاً عن موظف قام الانتحار في ظروف غامضة إلى أن يعين موظفا آخر بدلا منه، ليسكن مع مختار عبد الحى في شقته "قبطان بحري متقاعد" يعيش بمفرده في الشقة التي تطل على البحر، ليدخل خالد في رحلة مليئة بالمواقف والغموض فيما يخص حياة مختار والشقة التي يسكن بها وكذلك معرفة سبب قدوم الموظف الذى اتى مكانه في العمل على الانتحار.

ويعقب الفيلم ندوة بحضور المخرج إسلام بلال وبعض أبطال الفيلم كما يعرض الفيلم بنادي السينما الأفريقية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يوم السبت 15 أغسطس الساعة السابعة مساءً، ويعقب الفيلم ندوة.