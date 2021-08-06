عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: أكثر أسباب الصداع نفسية.. فيديو

الدكتور حسام موافى
الدكتور حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب وأعراض الصداع.

وأضاف الدكتور حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أكثر أسباب الصداع يرجع لأسباب نفسية.

وأوضح حسام موافي: «إذا أحضرنا 100 مصاب بالصداع سنجد أن المرضى لا يتخطون 10 منهم والباقي صداع نفسي».

وأشار موافي أن هناك نوعين من الصداع الأول هو الصداع النصفي ووصفه بـ«السخيف»، مشيرًا إلى أن السيدات أكثر عرضة للإصابة خصوصًا قبل الدورة الشهرية، موضحًا أن الصداع النصفي يأتي للأذكياء أكثر من الأغبياء.

وتابع الدكتور حسام موافي، أن النوع الثاني من الصداع هو الصداع العنقودي، وهو صداع نفسي وليس عضويا.
 

اعراض الصداع الدكتور حسام موافي الصداع صدى البلد اسباب الصداع

ترشيحاتنا

أزمة العقارات.. السودان يكافح للتخلص من فساد فلول نظام البشير

الفنانة ميساء مغربي تعلن وفاة والدها

أخبار السيارات| باقة 120 ألف درهم 5 سيارات SUV.. سعر هيونداي اكسنت

الخارجية الأردنية تصدر بيانا عاجلا بشأن مصرع عدد من أبنائها في السعودية

نجوم برشلونة يودعون ميسي بعد رحيله عن البارسا

لحظة تعيينه وزيرًا جديدًا.. رئيس تونس: الصحة ليست بضاعة في أسواق السياسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد رحيله عن برشلونة.. ميسي يهدد حلم محمد صلاح

احتراق سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات مرورية

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

قدرات دفاعية كاملة.. إثيوبيا تهدد بتحرك عسكري عاجل

تاج الدين: تخطينا ذروة الموجة الثالثة من كورونا .. وهذا موعد الرابعة

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

فيديوجراف| بث مباشر .. شاب يتخلص من حياته في غرفة نومه

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ