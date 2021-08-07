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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تتهي تطعيم جميع منسوبيها في الأول من سبتمبر

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ورئيس فريق مكافحة العدوى ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطعيم جميع أعضاء المجتمع الجامعي باللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19 ، من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الموظفين و العمال و السائقين.


واضافت الدكتورة سامية انه سوف  تنتهي مهمة تطعيم أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة في الأسبوع الأول من سبتمبر 2021 قبل بدء الدراسة في العام الجامعي 2021/2022 .


هذا و تضم اللجنة المشكلة في عضويتها كلاً من الدكتورةهيام رفعت وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة رحاب محمد عبد الرحمن نائب مدير مستشفى أمراض النساء و االدكتور حسين سيد حسين نائب مدير مستشفى الباطنة .


وفي إطار جهود جامعة  عين شمس  وإيمانها بأهمية القضاء على الأمية من خلال مساهمتها في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تصدرت جامعة عين شمس المركز الاول في ترتيب الجامعات المصرية بمجال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية وفقًا لنتائج  لعام 2021/2020 فقد تمكن طلاب جامعة عين شمس من محو أمية 21090 مواطناً وفقاً للنتائج الصادرة من الهيئة العامه لتعليم الكبار.

جداول الترم الصيفي في هندسة جامعة عين شمس

وذلك تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة  وأ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب والاستاذ عبد الخالق ربيع امين عام الجامعة والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة والأستاذ سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار  برئاسة أ.د عاشور عمري، ودكتورة فاطمة عياد منسق عام الجامعات.

 

يأتي هذا الإنجاز بالرغم من الظروف المجتمعية التي مر بها العالم واجتياح جائحة كورونا وتوقف عديد من المؤسسات التعليمية، إلا أن طلاب جامعة عين شمس استطاعوا القيام بدورهم التطوعي المجتمعي وتحقيق الصدارة بحصول جامعتهم على المركز الأول للعام المالي 2021/2020.

 

والجدير بالذكر أن جامعة عين شمس بها أقدم مركز لتعليم الكبار على مستوى الجامعات المصرية تم إنشاؤه عام ٢٠٠١ ، والذي يعمل على تدريب طلاب الجامعة وتأهيلهم لفتح الفصول، كما تم اتخاذ إجراءات فاعلة للنهوض بالمشروع منها إنشاء سبع وحدات لمحو الأمية بكليات الجامعة (  التربية - البنات شعبة التربية - الآداب - التربية النوعية - التجارة -  الألسن - الحقوق) للتواصل مع الطلاب ومتابعة المشروع، وتقديم حوافز للطلاب وتكريم الطلاب المتميزين بالمشروع.

 

هذا وقد حصلت الجامعة على المركز الأول خلال دورتي أكتوبر ٢٠٢٠،  ويناير ٢٠٢١،  مما ساهم في حصولها على  المركز الأول خلال العام المالي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.

 

وتسعى الجامعة بطلابها المتميزين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين القائمين على المشروع بتحقيق نتائج أفضل ومحو أمية اكبر عدد من الأميين لإعلان مصر خالية من الأمية.
 

جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني مستشفيات جامعة عين شمس فيروس كوفيد -19 تطعيم جميع أعضاء المجتمع الجامعي باللقاح المضاد لفيروس باللقاح المضاد لفيروس

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