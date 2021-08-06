مقلب بـ مسرحية شمسية وأربع كراسي.. أوس أوس يثير ذعر حمو بيكا

نشر الفنان محمد أسامة (أوس أوس )، مقطع فيديو عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ظهر فيها خلال كواليس مسرحية شمسية وأربع كراسي ، والتي تُعرض في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4.

وظهر أوس أوس في الفيديو مع مطرب المهرجانات حمو بيكا الذي يظهر كضيف شرف في المسرحية، وهما يستقلان سيارة جولف كهربائية، بينما قام بيكا بالوقوف أمام السيارة، لكن أوس أوس قرر أن يسيرها فجأة لإيهامه بمحاولة صدمه.

من جهة أخرى، بدأت عروض مسرحية شمسية وأربع كراسي للنجم محمد عبد الرحمن، والتي تُعرض في الساحل الشمالي بمسرح مارينا 4، وتُعتبر إحياءً للمسرح الصيفي الذي اختفى في الفترة الأخيرة، وقد لاقت المسرحية إقبالًا شديدًا، وتعالت ضحكات الجمهور بالمسرح المكشوف، خاصةً مع كوميديا الموقف التي اعتمدت عليها المسرحية.

تفاصيل عرض مسرحية شمسية وأربع كراسي

وصرّح النجم محمد عبد الرحمن "إضحاك الجمهور هو ما يجعلني أشعر بالمتعة والإنجاز، لذلك أحب المسرح كثيرًا لأنك ترى رد فعل الجمهور في الحال، وسعيد جدًا بنجاح العرض الأول لمسرحية شمسية وأربع كراسي، وأتمنى أن تعود فكرة المسرح الصيفي مرة أخرى".

فريق عمل مسرحية شمسية وأربع كراسي

يشارك النجم محمد عبد الرحمن في بطولة المسرحية النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداثها بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

وكان محمد عبد الرحمن قد أعلن أحداث أعماله بعنوان فيصل إكس ابو كليبس، هو مسلسل من بطولته وإنتاج شركة

The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبًا.

أحدث أعمال النجم محمد عبد الرحمن

يذكر أن أحدث النجم محمد عبد الرحمن كان مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم والذي يتصدر حتى الآن ترندات المشاهدة على منصة شاهد والذي حصد عليه جائزة أفضل مسلسل أونلاين وذلك في استفتاء "الأفضل 2020".

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها

وبجانب حصوله على جائزة أفضل مسلسل أون لاين عن مسلسل جمجوم وبمبم في استفتاء مجلة وشوشة ، حصل النجم أيضًا على جائزة أفضل ممثل عن فيلم الخطة العايمة في استفتاء نجم العرب.