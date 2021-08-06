تنسيق الجامعات 2021.. فنون جميلة جامعة حلوان: اختبارات القدرات لن تبدأ غدا

قال الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إن الكلية لن تبدأ غدا اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2021-2022، مؤكدا أن الكلية مازالت الاستعدادات جارية للاختبارات .

وكشف الدكتور "قنديل" عبر تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان لن تقوم غدا بعقد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكلية وإنما سوف تبدأ الاختبارات يوم الأحد الموافق 8 أغسطس .

وأضاف الدكتور سيد أن هناك العديد من الطلاب الذين يعتزمون خوض اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ما زالوا يقومون بعملية دفع مصاريف الاختبارات، وأشار الى أن جامعة حلوان قامت بتفعيل عدة آليات لدفع مصاريف الاختبارات عن طريق عدة خدمات إلكترونية .

وأوضح عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان الخطوات السليمة التسجيل لاختبارات القدرات ففي البداية يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات عبر هذا الموقع

https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1

وتكون الخطوة التالية الدخول على الموقع التالي لجامعة حلوان المخصص لاختبارات القدرات وتسجيل الدخول بالرقم القومي ومتابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الإلكترونى لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية “اليوم والساعة”، ثم معرفة نتيجة الاختبار من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لاختبارات القدرات:

http://app2.helwan.edu.eg/kodrat/Studentsrch.asp

التعليم العالي: 45 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 45 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

يدعو موقع صدى البلد الاخباري جميع طلاب الثانوية العامة 2021 ، لتسجيل بياناتهم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس من خلال موقع صدى البلد عبر رابط سريع فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم.

يقدم موقع صدى البلد خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات وقت اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021.