عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أثناء إبحاره على طريق الفيوم.. المصريون يتابعون نقل مركب الملك خوفو

صدى البلد

شهدت شوارع محافظة الجيزة، تجمع عدد من المواطنين، على جانبى طريق الفيوم؛ لمشاهدة الموكب العالمي لنقل مركب الملك خوفو إلى المتحف المصري الكبير .

وبدأت الأجهزة الأمنية ورجال المرور، تطبيق قرار غلق الطرق لبدء التحويلات المرورية تمهيدا لانطلاق موكب نقل مركبة الملك خوفو إلى المتحف المصرى الكبير .

وتشمل التحويلة المرورية الأولى، حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية، وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية وشارع الأهرام و شارع الملك فيصل؛ ستقوم بالدوران من فتحه الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بالمنطقه المواجهه لبوابه خفرع بحدائق الأهرام (موقع الغلق) والعوده على طريق الفيوم، ثم السير يمينا على طريق الواحات، ثم الصعود أعلى الطريق الدائري، والنزول عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي الى طريق المنصورية والمنزل المؤدي إلى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام والملك فيصل.

IMG-20210806-WA0156
IMG-20210806-WA0156
IMG-20210806-WA0155
IMG-20210806-WA0155
IMG-20210806-WA0158
IMG-20210806-WA0158
IMG-20210806-WA0157
IMG-20210806-WA0157
IMG-20210806-WA0160
IMG-20210806-WA0160
IMG-20210806-WA0159
IMG-20210806-WA0159

ترشيحاتنا

إسرائيل تتقدم بشكوى ضد لبنان في مجلس الأمن

كاليفورنيا تشتعل.. ثالث أضخم حريق في تاريخ الولاية يلتهم مدنا كاملة.. فيديو

بعد إصابته وأسرته بـ فيروس كورونا.. تطور مهم في حالة مصطفى كامل

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

الأرصاد تكشف سبب سقوط الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة

الرئيس التونسي يعين مديرا جديدا للقضاء العسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

لو الكهرباء بتقطع .. إليك 12 طريقة لتقديم شكوتك

احتراق سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات مرورية

عاجل.. ميسي يختار الانتقال لـ باريس سان جيرمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ