أثناء إبحاره على طريق الفيوم.. المصريون يتابعون نقل مركب الملك خوفو

شهدت شوارع محافظة الجيزة، تجمع عدد من المواطنين، على جانبى طريق الفيوم؛ لمشاهدة الموكب العالمي لنقل مركب الملك خوفو إلى المتحف المصري الكبير .

وبدأت الأجهزة الأمنية ورجال المرور، تطبيق قرار غلق الطرق لبدء التحويلات المرورية تمهيدا لانطلاق موكب نقل مركبة الملك خوفو إلى المتحف المصرى الكبير .

وتشمل التحويلة المرورية الأولى، حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية، وترغب بالسير اتجاه ميدان الرماية وشارع الأهرام و شارع الملك فيصل؛ ستقوم بالدوران من فتحه الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بالمنطقه المواجهه لبوابه خفرع بحدائق الأهرام (موقع الغلق) والعوده على طريق الفيوم، ثم السير يمينا على طريق الواحات، ثم الصعود أعلى الطريق الدائري، والنزول عن طريق منزل الطريق الدائري المؤدي الى طريق المنصورية والمنزل المؤدي إلى محور اللبيني وصولا لشارعي الأهرام والملك فيصل.

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