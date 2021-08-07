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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد .. واتاحة التظلمات بـ 100 جنيه للمادة

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ينشر موقع صدى البلد أخبارها لحظة بلحظة ، لطمأنة طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم الذين يتابعون كل ما هو عن جديد عن أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021 أولاً بأول.

وقد تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات المتسائلة حول مدى صحة خبر إلغاء تظلمات الثانوية العامة التي كان من المقرر أن يتم اتاحتها بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

ومن  جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم صحة هذا الخبر شكلا وموضوعا ، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا تراجع عن إتاحة خدمة تظلمات الثانوية العامة 2021 مثل كل عام ، مشددة على أن هذا حق أصيل للطلاب.

نتيجة الثانوية العامة 2021

ضوابط وإجراءات تظلمات الثانوية العامة 2021 

  • أن يتقدم الطالب بطلب التظلم للاطلاع على أوراق إجابته في موعد غايته 15 يوما بدلا من 30 يوما للدور الأول، و7 أيام بدلا من 15 يوما للدور الثاني.
  •  
  • تبدأ عملية تلقي التظلمات من الطلاب في اليوم التالي لإعلان النتيجة.

 

  • يتم سداد 100 جنيه لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.

 

  • تقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة أو بالمقار المحددة لكل محافظة من المحافظات التي حددتها اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد بالإضافة إلى صورة ضوئية من الإيصال.

 

  • مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة.

 

  • يلتزم الطالب/ الطالبة بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

 

  • تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية.

 

  • يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان وتدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده فى النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان، وذلك فى الحالات الآتية:

"وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو عدم صحة جمع جزئيات درجات كل سؤال من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات المدونة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، أو الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة".

  • يحق للطالب تدوين أية ملاحظات أخرى بخلاف ما سبق ذكره إذا ما ارتأى الطالب إنها ذات تأثير على مجموع درجات بالمادة المتظلم من درجاتها.- يحظر نهائيًا استخدام الهاتف المحمول أثناء عملية الاطلاع.

 

  • يقوم الطالب بالتواصل والمتابعة مع لجنة النظام والمراقبة المختصة خلال الفترة الزمنية التى تحددها اللجنة لذلك لمعرفة نتيجة تظلمه.

 

  • إذا ثبت حق الطالب في تعديل درجاته بالزيادة يتم إخطار الطالب على محل سكنه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بهذا التعديل.

 

  • تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب/الطالبة بعد تعديل درجات المادة أو المواد المتظلم فيها فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الزيادة بحيث تتم جميع أعمال التنسيق على هذا الأساس.

ظهور نتيجة الثانوية العامة على موقع صدى البلد 

ويستعد موقع صدى البلد الاخباري لـ اتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات خلال أيام .

وفي هذا التقرير ننشر كل ما تريد معرفته عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس على موقع صدى البلد بمجرد اعتمادها من وزير التعليم 

حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور إعلانها ، وذلك عبر الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا
  • ادخل اسمك
  • اكتب رقم جلوسك
  • اكتب بريدك الالكتروني
  • اكتب رقم التليفون
  • اضغط على سجل الان

واكد وزير التربية والتعليم ان كل ما يتم كتابته عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 غير صحيح وغير رسمي ولا أساس له من الصحة

وقال وزير التعليم :  لم نصرح بشئ عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 ، ونعمل على التصحيح ليل نهار  وكل ما ينشر هو اجتهادات بحثا عن القراء والمشاهدات فقط.
واكد وزير التعليم انه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021،  في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس.

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