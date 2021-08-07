قبل طرحه فى السينما .. 6 معلومات عن فيلم موسى

أيام قليلة تفصلنا عن عرض فيلم موسى ، والذى من المقرر ان ينافس فى شباك التذاكر للموسم الصيفى الحالى .

وفى السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن فيلم موسى :

1- فيلم موسى من المقرر طرحة يوم ١١ اغسطس القادم بجميع دور العرض .

2- فيلم موسى فيلم موسى من إخراج وتأليف بيتر ميمي،وتدور أحداثه حول طالب في كلية هندسة يخترع روبوت يساعده في أمور شخصية، ولكن الأمور تتعقد وتخرج عن السيطرة.

3-يشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

4- يظهر الفنان أمير كرارة ضمن أحداث فيلم موسى كضيف شرف .

5- العمل من المقرر ان يكون واحداً من سلسلة أفلام للمخرج بيتر ميمى يحمل أسم المستضعفون .

6- يشارك في إنتاج فيلم موسى ثلاث من كبرى شركات السينما في مصر والعالم ‏العربي، وهم سينرجى فيلمز، نيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وهو من توزيع دولار فيلم داخل مصر، والطاهر ميديا برودكشن في أنحاء العالم.