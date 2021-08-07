عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادى مهنا ترقص على أغنية تامر حسنى | فيديو

صدى البلد

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” فيديو للفنانة هنادى مهنا وهى ترقص على اغنية “ قولني كلام ” للفنان تامر حسنى . 

 

وتفاعل معها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا وجاءت التعليقات كالاتى : 

 

خسيت وبقيت قمر - مشاء الله - ربنا يحفظك 

 

و جدير بالذكر أن تنتظر هنادي مهنا عرض فيلمها الجديد "تماسيح النيل" والذى يشارك فيه عدد كبير من النجوم.

وقال سامح عبد العزيز ، فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" : انتهيت من عدد كبير من مشاهد الفيلم الذى توقفت عن تصويره حاليا حيث من المقرر ان نعود مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف سامح عبد العزيز : قاربت على الانتهاء من تصوير الفيلم حيث لم يتبق سوى خمسة أيام على أقصى تقدير حيث يتم تصويرهم فى عدد من المناطق داخل مصر.

وأوضح سامح عبد العزيز : العمل مليء بالإثارة والتشويق الى جانب خفة الظل التي تجمع فيه عدد من الكوميديانات وأتمنى ان ينال العمل اعجاب الجمهور.

نصاب 
وكان قال حمدي الميرغني إنه اقترب من انتهاء تصوير مشاهد فيلم تماسيح النيل الذي يشارك في بطولته مع مصطفى خاطر، ويخرجه سامح عبد العزيز.
وكشف حمدي الميرغني في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنهم بدأوا تصوير فيلم تماسيح النيل قبل شهر رمضان وشارف على الانتهاء.

وأشار حمدي الميرغني، إلى أنه ومصطفى خاطر يلعبان دور شخصيتين يقومان بأعمال النصب في إطار كوميدي، ويحاولان النصب على الشخصية التي يلعب دورها خالد الصاوي.

فيلم تماسيح النيل من تأليف لؤي السيد، وبطولة كل من حمدي الميرغني، خالد الصاوي، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، سامية الطرابلسي، كريم عفيفي، هنادي مهنا، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد جمعة وبدرية طلبة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مشوق

تامر حسني هنادي مهنا مصطفى خاطر انستجرام

ترشيحاتنا

إسرائيل تقصف مواقع لحماس في قطاع غزة

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

بقوة 816 حصان .. باجاني تكشف عن نسختها الخارقة

تنسيق الجامعات 2021| تفاصيل اختبارات القدرات لتخصص الموسيقي بكليات التربية النوعية

بتصميم مستوحى من حقيبة السفر.. تعرف على سعر ومواصفات هواتف ريلمي الجديدة GT Master

إسرائيل: هجمات حزب الله الإرهابية ستجلب كارثة للبنان بأسره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

استنجدت بيا ومرضتش انقذها.. ننشر اعترافات المتهمين بقتل فتاة المول بكفر الدوار

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أولمبياد طوكيو.. باريس تخطط لرفع أكبر علم في التاريخ على برج إيفل|صور

بعد شهور من نيل حريته.. وفاة الدب الأكثر وحدة في العالم|صور

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ