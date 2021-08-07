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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إجراءات احترازية مشددة مع اليوم الأول لاختبار القدرات بإعلام القاهرة

جانب من الطلاب
جانب من الطلاب

بدأ منذ دقائق قليلة طلاب الثانوية العامة، أداء اختبار القدرات لكلية العامة، وجاء ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة من الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين كل طالب والآخر وارتداء الكمامات.

 

ومن جانبه، تفقدت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، اليوم الأول من اختبار قدرات الثانوية العامة بكلية الإعلام.

 

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تنسيق الجامعات ٢٠٢١.. بدء اختبارات القدرات بكلية الإعلام جامعة القاهرة

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تنسيق الجامعات 2021.. إعلام القاهرة تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة اليوم

وفى نفس السياق، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021، بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات، التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.
 

ومن جانبها أعلنت إدارة كلية التمريض بـ جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتورة عبير سعد زغلول عميدة الكلية ، طريقة التسجيل لاختبار القدرات عبر الإنترنت بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة.
خطوات التسجيل لاختبارات القدرات
 

1-  يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.
 

2-  يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.
 

3- تظهر الطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب -  الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.
 

4- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.
 

5-  يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.
 

6- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

طلاب الثانوية العامة اداء اختبار القدرات وسط إجراءات إحترازية مشددة كلية الإعلام

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