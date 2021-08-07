"لا شيء أصعب من فقدان عزيز علينا".. أحمد مكي ينعي دلال عبد العزيز

نعى الفنان أحمد مكي الفنانة دلال عبد العزيز عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”.

و كتب مكى: "لا شيء أصعب من فقدان عزيز علينا، ولا يوجد كلمات تعبر عما في داخلنا، ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره فالموت علينا حق لا مفر منه، إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون .. رحم الله الأم و الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ، خالص التعازى لأسرتها".

وفاة دلال عبد العزيز



وأعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".