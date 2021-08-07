أبو العينين ينعي الفنانة دلال عبد العزيز: تاريخ الفن المُعاصر وذاكرة السينما الباقية لن تنسى تلك الأسرة الفنية المبدعة

بمزيد من الحزن والأسى، نعى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الفنانة العظيمة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن دنيانا اليوم بعد شهور من رحيل زوجها الفنان سمير غانم.

وقال أبو العينين إن رحيل الفنانة العظيمة، والأم المصرية الفاضلة، ألقى بظلال من الأسى والألم في قلوبنا جميعًا، وخيّم بالحُزن على الوسط الفني وكل المصريين الذين أحبوا الفنانة الراحلة وتعلقوا بأعمالها.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن تاريخ الفن المُعاصر، وذاكرة السينما الباقية، لن تنسى تلك الأسرة الفنية المبدعة، وستحفظ لسمير غانم ودلال عبد العزيز أعمالهم الخالدة، وقلوبهم النقية، وأخلاقهم الرفيعة، وأعمال الخير التي لن تنقطع، وعلاقتهم الوثيقة بكل عناصر الوسط الفني، وما تركوه من أثر طيب في نفوس المحبين وقلوب الجماهير.

وتابع أبو العينين: نعزي أنفسنا جميعًا، ونعزي أسرة الفن المصري والعربي، ونتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفنانة الراحلة، الفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة إيمي سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان، والفنان حسن الرداد.

وأتم أبو العينين: نسأل الله عزو وجل، أن يتغمد الفنانين سمير غانم، ودلال عبد العزيز برحمته، ويلهمنا وذويهم الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

