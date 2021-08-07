عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة.. فيديو تعريفي للمسجلين باختبارات القدرات بنوعية عين شمس

طلاب
طلاب

نشرت كلية تربية نوعية جامعة عين شمس فيديو تعريفيا للطلاب المسجلين في اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

 

وفي ذات السياق أكد الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس، إن الكلية سوف تستقبل طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية تربية نوعية جامعة عين شمس لأداء اختبار القدرات غدا، الأحد 8 أغسطس 2021.

 

txt

جامعة عين شمس: موقع إلكتروني لدعم تكاليف النشر الدولي

txt

جامعة عين شمس تمحو أمية 21090 دارس ناجح خلال العام الجامعى 2020/2021

وأكد الدكتور أسامة عميد نوعية جامعة عين شمس، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن الكلية سوف تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب مع مراعاة التباعد الاجتماعي أثناء اختبارات القدرات.


وأوضح الدكتور أسامة السيد أنه للالتحاق بتخصص الموسيقى يجب اجتياز اختبارات القدرات، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب لدراسة الموسيقى.


• الهدف من اختبارات القدرات لكليات التربية الموسيقية:
قياس قدرة الطالب ومهارته الموسيقية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات والتي تم تصنيفها إلى ثلاثة أقسام وهي كالتالي:
1. غناء حر  (15 درجة)
2. الجانب اللحني (أداء 4 نماذج لحنية)  (45 درجة)
3. الجانب الإيقاعي (أداء 4 نماذج إيقاعية)  (40 درجة)


• زمن الاختبار:
متوسط زمن اختبار الطالب الواحد (10) دقائق تقريبًا.


• شروط النجاح:
شروط النجاح في اختبار قدرات تخصص التربية الموسيقية حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

جامعة عين شمس نوعية جامعة عين شمس تربية نوعية جامعة عين شمس كلية تربية نوعية جامعة عين شمس اختبارات القدرات للالتحاق بتخصص الموسيقى

ترشيحاتنا

انجاز تاريخي للمرأة المصرية.. رياضة البرلمان تهنئ فريال أشرف بذهبية طوكيو

1.5 مليون جنيه مكافأة فريال أشرف بعد التتويج بـ ذهبية طوكيو 2020

مستشفى النجوم..راحة 3 أيام لـ صلاح عبدالله..وموقف مها أحمد وياسمين عبد العزيز

فيديو جراف.. أم تقتل ابنتها بمساعدة شقيقها بسبب عريس ثري

نهائي أولمبياد طوكيو.. البرازيل وإسبانيا يلجآن إلى الوقت الإضافي

لطلاب الثانوية العامة.. فيديو تعريفي للمسجلين باختبارات القدرات بنوعية عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

في اللحظات الأخيرة.. هل علمت الراحلة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم ؟

تفاصيل جنازة وعزاء دلال عبد العزيز

اللحظات الأولى أمام مستشفى الشيخ زايد التخصصي بعد وفاة دلال عبد العزيز..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

مزاد حوادث جديد في مصر .. تعرف عليه

تضرر 90 ألف شخص.. الفيضانات تجتاح الشوارع والمنازل جنوب السودان

فيديو

فيديو جراف.. ظهور عمرو دياب مع دينا الشربيني..هل عادت العلاقة من جديد؟

كل ما تريد معرفته عن مركب خوفو ونقلها إلى المتحف الكبير "فيديو جراف"

بعد رحيله عن برشلونة .. كيف هدد ميسي حلم محمد صلاح "فيديوجراف"

لماذا تأخرت الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. وموعد تلقيها "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ