لطلاب الثانوية العامة.. فيديو تعريفي للمسجلين باختبارات القدرات بنوعية عين شمس

نشرت كلية تربية نوعية جامعة عين شمس فيديو تعريفيا للطلاب المسجلين في اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

وفي ذات السياق أكد الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس، إن الكلية سوف تستقبل طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية تربية نوعية جامعة عين شمس لأداء اختبار القدرات غدا، الأحد 8 أغسطس 2021.

وأكد الدكتور أسامة عميد نوعية جامعة عين شمس، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن الكلية سوف تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب مع مراعاة التباعد الاجتماعي أثناء اختبارات القدرات.



وأوضح الدكتور أسامة السيد أنه للالتحاق بتخصص الموسيقى يجب اجتياز اختبارات القدرات، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب لدراسة الموسيقى.



• الهدف من اختبارات القدرات لكليات التربية الموسيقية:

قياس قدرة الطالب ومهارته الموسيقية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات والتي تم تصنيفها إلى ثلاثة أقسام وهي كالتالي:

1. غناء حر (15 درجة)

2. الجانب اللحني (أداء 4 نماذج لحنية) (45 درجة)

3. الجانب الإيقاعي (أداء 4 نماذج إيقاعية) (40 درجة)



• زمن الاختبار:

متوسط زمن اختبار الطالب الواحد (10) دقائق تقريبًا.



• شروط النجاح:

شروط النجاح في اختبار قدرات تخصص التربية الموسيقية حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.