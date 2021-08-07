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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اليمني يكبد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة شرق الجوف

الجيش اليمني
الجيش اليمني

تكبدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم /السبت/، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بنيران قوات الجيش اليمني وقصف تحالف دعم الشرعية في جبهة القعيف بمحافظة الجوف.

وأفاد رئيس عمليات حرس حدود قائد اللواء العاشر العميد هادي حمران الجعيدي - في تصريح للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - بأن قوات الجيش استهدفت مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة القعيف شرق مديرية برط العنان.. موضحا أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع.

وأشار إلى أنه مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشية الإرهابية، لافتا إلى أن مقاتلات التحالف كانت حاضرة بقوة في المعركة واستهدفت تجمعات متفرقة وتعزيزات للمليشيا الإرهابية وكبدتها خسائر كبيرة.
 

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