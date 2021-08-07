أغلى سيارة يابانية في مصر.. مواصفات وسعر تويوتا لاند كروزر 2022|صور

تعتبر النسخة اليابانية تويوتا لاند كروزر واحدة من أقوى السيارات المشاركة داخل السوق المصري، حيث تضم باقة من التجهيزات الفنية إلى جانب برامج التحكم و الرفاهية مع عناصر مساعدة قائد المركبة على تحديات الطريق، بالإضافة إلى تصميمها العملاق والذي يمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة.

مواصفات السيارة تويوتا لاند كروزر 2022

زودت تويوتا لاند كروزر 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سليندر، بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 409 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 650 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة للعجلات ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، معتمد على منظومة الدفع الكلي.

و تأتي السيارة تويوتا لاند كروزر 2022 بنسبة طول بلغت 5.145 متر، و بعرض يقدر بـ 1.980 متر، و 1.890 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتيم بالرحابة، و خزان و قود يسع لـ 110 لتر، مع مقصورة داخلي تتسع إلى 7 مقاعد، مع شبكات أمامية متعددة المقاطع تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، و مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية، و جنوط رياضية ذات تصميم هندسي فريد.

وتضم النسخة تويوتا لاند كروزر 2022 حزمة عالية الأداء من وسائل الامن و الحماية مثل منظومة الوسائد الهوائية و الستائر الجانبية، و خاصة التحذير من التصادم PCS، خاصية المساعدة في التوجيه في حالات الطوارئ، و خاصية التنبيه عند النقاط العمياء، ونظام تتبّع المسار (LTA)، بالإضافة إلى نظام الحفاظ على المسار (LDA)، ونظام الضوء العالي المتكيف (AHS)، و خاصية نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي (DRCC).

سعر السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2022

تقدم السيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2022 داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 4 ملايين جنيه.