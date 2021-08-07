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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفض حضور زوجة أبيه الثانية للمنزل|حبس ابن قتل والده بمركز في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

قرر المستشار أحمد المسلمي، رئيس نيابة طلخا الجزئية، وبإشراف المستشار الدكتور محمد حفني، القائم بأعمال المحامي العام الاول لنيابات جنوب المنصورة، بمحافظة الدقهلية حبس عامل على ذمة التحقيقات متهم بقتل والده بطعنة نافذة بسكين بمركز نبروه بعد نشوب مشاجرة عائلية بينهما لإصرار الأب على حضور زوجته الثانية لمنزلهم.

جاء قرار النيابة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابستها وتقرير الطبيب  الشرعي.

ورد إخطار لمديرية امن الدقهلية من مركز نبروه يفيد بورود  بلاغ بوقوع جريمة قتل حيث اقدم ابن على قتل أبيه.

انتقل ضياط مباحث نبروه برئاسة الرائد محمد على الى مكان الواقعة وتبين مقتل ناصر العزباوي ٥٨ عاما على يد ابنه ويدعى محمد وذلك على اثر  خلاف عائلي تصاعد به الأمر لرفع السلاح وطعن والده في صدره طعنه نافذه أودت بحياته في الحال.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

حبس قتل الدقهلية نبروه

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